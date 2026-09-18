A hónap végén hirdetnek ítéletet a budapesti antifatámadások ügyében: Maja T. ismét a bíróság elé állt

A vádirat szerint a radikális baloldali antifa szervezet tagjai 2023. február 9. és 11. között öt brutális támadást hajtottak végre Budapesten olyan járókelők ellen, akiket öltözékük miatt szélsőjobboldalinak véltek. A véres akciókban kilencen sérültek meg, közülük hatan súlyosan. A Fővárosi Törvényszék idén februárban hozott elsőfokú határozatot, amelyben szigorú büntetéseket szabott ki: az elsőrendű vádlottal, az olasz Ilaria Salis-szal szemben az eljárást felfüggesztették, miután 2024-ben európai parlamenti képviselővé választották, és mentelmi jogot szerzett. A másodrendű vádlott, a német Tobias E. ügyében már korábban jogerős ítélet született, a harmadrendű vádlott, a szintén német Anna M. 2 év – 5 évre felfüggesztett – börtönbüntetést kapott bűnszervezetben való részvétel miatt. Maja Trux, az ugyancsak német negyedrendű vádlott 8 év fegyházbüntetést kapott bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt, míg az olasz Gabriele M., ötödrendű vádlottat 7 év fegyházra ítélték társtettesként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt.
Antifa szimpatizánsok jelentek meg a bíróság épülete elött
A pénteki másodfokú tárgyaláson a vádlottak közül egyedül Maja Trux jelent meg személyesen. A bíróság épülete előtt Németországból érkezett támogatói demonstrációt tartottak – tájékoztatott az MTI.
Az ügyész perbeszédében hangsúlyozta: az elsőfokú bíróság maradéktalanul eleget tett felderítési kötelezettségének, a beszerezett bizonyítékokat helyesen mérlegelte, és törvényes tényállást állapított meg.
A vádhatóság ugyanakkor indítványozta a bűncselekmények súlyosabb minősítését és a büntetési tételek emelését.
A védők azonban több ponton is támadták az eljárást: Anna M. védője alapjogi sérelmekre, a nyomozás során elkövetett hibákra, valamint arra hivatkozott, hogy a hatóságok tévesen azonosították védencét a felvételeken. Maja Trux ügyvédje vitatta a bűnszervezeti minősítést és a kamerafelvételek alapján a tevőleges részvételt, emellett bírálta az orvosszakértői véleményt, és utalt ügyfele éhségsztrájkjára is. Bár az eljárási hibák elvileg indokolnák a hatályon kívül helyezést, Maja Trux ebbe nem egyezett bele, elkerülve ezzel a per továbbhúzódását.
Gabriele M. védője viszont eljárási szabálytalanságokra hivatkozva hivatalosan is kezdeményezte az ítélet hatályon kívül helyezését.
Politikai üldözésről beszélt a nembináris vádlott
Felszólalásában Maja Trux a támadásokról nem beszélt, helyette a börtönkörülményeit sérelmezte, az antifa ideológiát éltette, és politikai üldöztetésre hivatkozott. Állítása szerint Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök azért nyilváníttatta terrorszervezetnek az antifamozgalmat, hogy megfossza őket emberi mivoltuktól. A magát nembinárisnak (se nem férfi, se nem nő) tartó szélsőbaloldali akivista az utolsó szó jogával már nem kívánt élni, így a táblabíróság lezárta az eljárást. A jogerős, másodfokú ítélethirdetésre szeptember 30-án kerül sor.