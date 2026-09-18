A hónap végén hirdetnek ítéletet a budapesti antifatámadások ügyében: Maja T. ismét a bíróság elé állt

A vádirat szerint a radikális baloldali antifa szervezet tagjai 2023. február 9. és 11. között öt brutális támadást hajtottak végre Budapesten olyan járókelők ellen, akiket öltözékük miatt szélsőjobboldalinak véltek. A véres akciókban kilencen sérültek meg, közülük hatan súlyosan. A Fővárosi Törvényszék idén februárban hozott elsőfokú határozatot, amelyben szigorú büntetéseket szabott ki: az elsőrendű vádlottal, az olasz Ilaria Salis-szal szemben az eljárást felfüggesztették, miután 2024-ben európai parlamenti képviselővé választották, és mentelmi jogot szerzett. A másodrendű vádlott, a német Tobias E. ügyében már korábban jogerős ítélet született, a harmadrendű vádlott, a szintén német Anna M. 2 év – 5 évre felfüggesztett – börtönbüntetést kapott bűnszervezetben való részvétel miatt. Maja Trux, az ugyancsak német negyedrendű vádlott 8 év fegyházbüntetést kapott bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt, míg az olasz Gabriele M., ötödrendű vádlottat 7 év fegyházra ítélték társtettesként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt.

Az antifa aktivista Maja Trux 8 év fegyházbüntetést kapott első fokon (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Antifa szimpatizánsok jelentek meg a bíróság épülete elött

A pénteki másodfokú tárgyaláson a vádlottak közül egyedül Maja Trux jelent meg személyesen. A bíróság épülete előtt Németországból érkezett támogatói demonstrációt tartottak – tájékoztatott az MTI.

Az ügyész perbeszédében hangsúlyozta: az elsőfokú bíróság maradéktalanul eleget tett felderítési kötelezettségének, a beszerezett bizonyítékokat helyesen mérlegelte, és törvényes tényállást állapított meg.

A vádhatóság ugyanakkor indítványozta a bűncselekmények súlyosabb minősítését és a büntetési tételek emelését.

A védők azonban több ponton is támadták az eljárást: Anna M. védője alapjogi sérelmekre, a nyomozás során elkövetett hibákra, valamint arra hivatkozott, hogy a hatóságok tévesen azonosították védencét a felvételeken. Maja Trux ügyvédje vitatta a bűnszervezeti minősítést és a kamerafelvételek alapján a tevőleges részvételt, emellett bírálta az orvosszakértői véleményt, és utalt ügyfele éhségsztrájkjára is. Bár az eljárási hibák elvileg indokolnák a hatályon kívül helyezést, Maja Trux ebbe nem egyezett bele, elkerülve ezzel a per továbbhúzódását.