Súlyos baleset történt az M7-esen, mentők és tűzoltók vonultak a helyszínre

Árokba hajtott egy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásár térségében, a 32-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem.

Árokba hajtott egy autó az M7-en. Fotó: Mediaworks

Autó csapódott az árokba

A helyszínre a váli önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A balesethez mentő is érkezett.