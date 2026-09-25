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autópálya

Súlyos baleset történt az M7-esen, mentők és tűzoltók vonultak a helyszínre

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Árokba hajtott egy személyautó péntek reggel az M7-es autópályán, Martonvásár közelében. A Budapest felé vezető oldalon tűzoltók és mentők dolgoznak.
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autópályamartonvásárbalesetszemélyautó

Árokba hajtott egy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásár térségében, a 32-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem.

árok
Árokba hajtott egy autó az M7-en. Fotó: Mediaworks

Autó csapódott az árokba

A helyszínre a váli önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A balesethez mentő is érkezett.

 

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