Súlyos baleset történt az M7-esen, mentők és tűzoltók vonultak a helyszínre

Árokba hajtott egy személyautó péntek reggel az M7-es autópályán, Martonvásár közelében. A Budapest felé vezető oldalon tűzoltók és mentők dolgoznak.
Árokba hajtott egy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásár térségében, a 32-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem.
Autó csapódott az árokba
A helyszínre a váli önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A balesethez mentő is érkezett.
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