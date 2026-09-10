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Nem kapta meg a pénzét, ezért szétverte az ATM-et egy férfi Bagon - videó

1 órája
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Nem úgy alakult egy férfi pénzfelvétele Bagon, mint ahogy azt szerette volna. A rendőrség közleménye szerint az illető, K. Mihály, lejárt bankkártyával próbált pénzt felvenni egy ATM-ből, a hiábavaló próbálkozások pedig annyira feldühítették, hogy leszakította az árnyékoló burkolatát, a járdára dobta, majd a billentyűzetet kezdte ütni. A férfi ellen ezt követően rongálás és garázdaság miatt indult eljárás.
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atmrongáláskészpénzfelvételrendőrség

Kudarcba fulladt egy férfi készpénzfelvétele Bagon, amit aztán az öklével torolt meg. A rendőrség közlése szerint a 46 éves K. Mihály szeptember 5-én egy lejárt bankkártyával próbált meg pénzt felvenni egy ATM-ből, ami természetesen nem sikerült, a hiábavaló próbálkozások pedig végül annyira feldühítették, hogy az automatán vezette le a mérgét.

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Az ATM-en vezette le a dühét egy férfi Bagon / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

A férfi ekkor leszakította az árnyékoló burkolatát, a járdára hajította, majd a billentyűzetet kezdte el püfölni. A nem éppen mindennapi jelenetet meglátta egy autós, aki ezután értesítette a rendőrséget. A gödöllői egyenruhások csakhamar kiértek a helyszínre és elfogták a rongálót, aki ellen a kihallgatását követően rongálás és garázdaság miatt indult eljárás.

Videón a férfi támadása az ATM ellen:

 

 

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