Nem kapta meg a pénzét, ezért szétverte az ATM-et egy férfi Bagon - videó

Kudarcba fulladt egy férfi készpénzfelvétele Bagon, amit aztán az öklével torolt meg. A rendőrség közlése szerint a 46 éves K. Mihály szeptember 5-én egy lejárt bankkártyával próbált meg pénzt felvenni egy ATM-ből, ami természetesen nem sikerült, a hiábavaló próbálkozások pedig végül annyira feldühítették, hogy az automatán vezette le a mérgét.

Az ATM-en vezette le a dühét egy férfi Bagon / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

A férfi ekkor leszakította az árnyékoló burkolatát, a járdára hajította, majd a billentyűzetet kezdte el püfölni. A nem éppen mindennapi jelenetet meglátta egy autós, aki ezután értesítette a rendőrséget. A gödöllői egyenruhások csakhamar kiértek a helyszínre és elfogták a rongálót, aki ellen a kihallgatását követően rongálás és garázdaság miatt indult eljárás.

Videón a férfi támadása az ATM ellen: