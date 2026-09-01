A kocsi ajtajába kapaszkodó tulajdonossal loptak el egy autót Kalocsán

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy, a járó motorral várakozó autójába beszálló nőt elrántott a kocsijától, beült a járműbe és úgy indult el vele, hogy közben a tulajdonos az autó ajtajába kapaszkodott.

Vádat emeltek az erőszakos autótolvaj ellen / Fotó: Magyarország Ügyészsége

Vádat emeltek az erőszakos autótolvaj ellen

A sértett 2024 decemberében parkolt le az autójával egy kalocsai dohánybolt előtt. A nő a járművet járó motorral az utcán hagyta, amíg bement az üzletbe, majd amikor kijött a boltból, egy ittas férfi – az ügy vádlottja –, eléje lépett és megpróbálta őt feltartóztatni. A sértett akkor kikerülte a vádlottat és az autójához ment, amikor azonban kinyitotta a bal első ajtót, a férfi a karjánál fogva félrehúzta őt, és beült a kocsiba. A nő, hogy megakadályozza az autó elvitelét, a bal első ajtóba kapaszkodott, a vádlott viszont ezzel mit sem törődve, nagy sebességgel elindult.

Az indulást követően a sértett térdre esett, majd elengedte az ajtót. Az esés következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. A vádlott ezalatt egy közeli körforgalomban az autóval az útpadkára hajtott, majd az úttestre visszatérve az autó motorja leállt, amit nem tudott újraindítani, ezért otthagyta a gépjárművet.

A vádlott a sértett életét, testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, ezért a Kecskeméti Járási Ügyészség erőszakkal elkövetett jármű önkényes elvétele bűntettével, közúti veszélyeztetés bűntettével és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. A férfi bűnösségéről a Kalocsai Járásbíróság fog dönteni.