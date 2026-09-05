Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
halálos baleset

Hídfőnek csapódott, majd kigyulladt egy autó – két kiskorú égett benn

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két 16 éves fiú vesztette életét szombaton a romániai Suceava megyében, miután autójuk hídfőnek ütközött és kigyulladt. Az autóbaleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetholttestkigyulladt autó

Két 16 éves fiú vesztette életét egy súlyos autóbalesetben szombaton a romániai Suceava megyei Fântâna Mare településen. A személygépkocsi egy hídfőnek ütközött, majd kigyulladt – számolt be róla a Maszol.ro.

autóbaleset, halálos autóbaleset, Románia, Suceava megye, Fântâna Mare, közlekedési baleset, hídfő, kigyulladt autó, kiskorúak Az autóbalesetben kigyulladt és súlyosan megrongálódott személygépkocsi
Az autóbalesetben kigyulladt és súlyosan megrongálódott személygépkocsi
Fotó: Katasztrófavédelem/Maszol

A helyszínre mentőket és tűzoltókat riasztottak. A Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a kiérkező egységek egy lángokban álló személygépkocsit találtak.

A tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően a járműben két kiskorú elszenesedett holttestét találták meg. Később kiderült, hogy mindkét áldozat 16 éves volt.

Vizsgálják az autóbaleset körülményeit

A rendőrség elsődleges vizsgálata szerint a személygépkocsit a két 16 éves fiú egyike vezethette. Mindketten Fântâna Mare községből származtak.

A hatóságok eljárást indítottak, az autóbaleset pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!