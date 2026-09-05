Hídfőnek csapódott, majd kigyulladt egy autó – két kiskorú égett benn

Két 16 éves fiú vesztette életét egy súlyos autóbalesetben szombaton a romániai Suceava megyei Fântâna Mare településen. A személygépkocsi egy hídfőnek ütközött, majd kigyulladt – számolt be róla a Maszol.ro.

Az autóbalesetben kigyulladt és súlyosan megrongálódott személygépkocsi

Fotó: Katasztrófavédelem/Maszol

A helyszínre mentőket és tűzoltókat riasztottak. A Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a kiérkező egységek egy lángokban álló személygépkocsit találtak.

A tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően a járműben két kiskorú elszenesedett holttestét találták meg. Később kiderült, hogy mindkét áldozat 16 éves volt.

Vizsgálják az autóbaleset körülményeit

A rendőrség elsődleges vizsgálata szerint a személygépkocsit a két 16 éves fiú egyike vezethette. Mindketten Fântâna Mare községből származtak.

A hatóságok eljárást indítottak, az autóbaleset pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van.