Tinédzserek kötöttek el két autót egy pécsi autókereskedésből, árokban ért véget a száguldás – fotók

A rendőrségre szeptember 20-án délután érkezett bejelentés arról, hogy a pécsi vásártér egyik autókereskedéséből két nagy értékű autót vittek el fiatalok. A rendőrök két órán belül megtalálták az ellopott autókat és a feltételezett elkövetőket is.

A két gyerek az egyik, míg a 17 éves fiatal a másik autóba ült be, majd a kaput áttörve elhagyták a kereskedés udvarát

Fotó: police.hu

A 17 éves lánycsóki fiatal két gyermekkorú társával, egy 13 és egy 11 éves fiúval együtt jutott be a kereskedés épületébe. Az indítókulcsokat úgy szerezték meg, hogy benyomták az épület egyik ablakát.

Ezt követően a két gyermekkorú az egyik, míg a 17 éves fiatal a másik autóba ült be, majd a kaput áttörve elhagyták a kereskedés udvarát.

Fotó: police.hu

A rendőrök megállapították, hogy a fiatalok a járművekkel Mohács irányába tartanak. Először a két gyereket fogták el, akik Kisnyárádon árokba hajtottak az elkötött kocsival. Társukat pedig Lánycsókon kapták el a rendőrök, a településen sértetlenül megtalálták a másik autót is – írja a police.hu.

Az autók kereskedelmi értéke közel 40 millió forint.

A 17 éves fiatalt a kihallgatását követően őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezték a letartóztatását. Jármű önkényes elvétele, és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények elkövetése miatt nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság.

Fotó: police.hu

A kocsi ajtajába kapaszkodó tulajdonossal loptak el egy autót Kalocsán

A vádlott elrántotta az autó tulajdonosát a járó motorú járműtől és úgy hajtott el vele, hogy a sértett a kocsi ajtajába kapaszkodott.