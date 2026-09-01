Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
súlyos baleset

Súlyos baleset a 61-es főúton: feszítővágóval küzdenek a sofőr életéért

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy sertéshúst szállító kamion felborult a 61-es főúton. A sofőr beszorult a roncsba, érte feszítővágóval küzdenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
súlyos balesetelőszállássofőr

Letért az útról, egy öt méter mély árokba hajtott és ott felborult egy sertéshúst szállító hűtőkamion a 61-es főút 10-11-es kilométere között. Az Alsószentiván és Előszállás között történt balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók két egysége, valamint a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. 

Súlyos baleset a 61-es főúton: feszítővágóval küzdenek a sofőr életéért
Súlyos baleset a 61-es főúton: feszítővágóval küzdenek a sofőr életéért - Fotó: magnific.com

Feszítővágóval küzdenek a baleset áldozatáért

A tűzoltók a hűtő aggregátorát már áramtalanították, a jármű áramtalanítása még várat magára. A jármű sofőrje beszorult a roncsba, az egységek feszítővágó és munkahenger segítségével szabadították ki a vezetőfülkéből. A főút érintett szakaszán rendőri segítséggel, félpályán halad a forgalom.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!