Letért az útról, egy öt méter mély árokba hajtott és ott felborult egy sertéshúst szállító hűtőkamion a 61-es főút 10-11-es kilométere között. Az Alsószentiván és Előszállás között történt balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók két egysége, valamint a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult.

Súlyos baleset a 61-es főúton: feszítővágóval küzdenek a sofőr életéért - Fotó: magnific.com

Feszítővágóval küzdenek a baleset áldozatáért

A tűzoltók a hűtő aggregátorát már áramtalanították, a jármű áramtalanítása még várat magára. A jármű sofőrje beszorult a roncsba, az egységek feszítővágó és munkahenger segítségével szabadították ki a vezetőfülkéből. A főút érintett szakaszán rendőri segítséggel, félpályán halad a forgalom.