Súlyos baleset a 61-es főúton: feszítővágóval küzdenek a sofőr életéért

Egy sertéshúst szállító kamion felborult a 61-es főúton. A sofőr beszorult a roncsba, érte feszítővágóval küzdenek.
Letért az útról, egy öt méter mély árokba hajtott és ott felborult egy sertéshúst szállító hűtőkamion a 61-es főút 10-11-es kilométere között. Az Alsószentiván és Előszállás között történt balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók két egysége, valamint a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult.
Feszítővágóval küzdenek a baleset áldozatáért
A tűzoltók a hűtő aggregátorát már áramtalanították, a jármű áramtalanítása még várat magára. A jármű sofőrje beszorult a roncsba, az egységek feszítővágó és munkahenger segítségével szabadították ki a vezetőfülkéből. A főút érintett szakaszán rendőri segítséggel, félpályán halad a forgalom.
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