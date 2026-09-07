Már öt halálos áldozata van a Miami reptéren történt repülőgép-balesetnek

Mint arról korábban beszámoltunk, autók közé csapódott egy Boeing teherszállító Miami repterén. Az Amazon Prime gépe leszállás közben, eddig ismeretlen okokból túlszaladt a leszállópályán, majd teljes sebességgel egy annak végén várakozó autónak ütközött. A becsapódás erejétől a repülőgép azonnal lángra kapott és mint most kiderült, a baleset már öt áldozatot követelt.

Halálos áldozatai is vannak a Miami Nemzetközi Repülőtéren történt balesetnek. Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A hírek szerint a balesetben legalább öten meghaltak és legalább további öt fő megsérült. Két fő állapota kritikus, a helyszínre több mint 60 tűzoltóegység vonult ki. A repteret lezárták, teljes repülési tilalmat rendeltek el.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet

Összetört a szívünk, hogy megtudtuk, öten életüket vesztették a Miami Nemzetközi Repülőtéren történt balesetben. Őszinte részvétünk az áldozatok családjainak, szeretteinek. A tragédia akkor következett be, amikor egy repülőgép, amelyet a 21 Air üzemeltetett, megpróbált landolni. Az ügy kivizsgálása érdekében szorosan együttműködünk a helyi hatóságokkal

- közölte Kelly Nantel az Amazon szóvivője.

A 32 éves Boeing 767-est a 21 Air légitársaság üzemeltette, és az Amazon számára végzett szállítmányozási feladatokat. A járat a Puerto Rico-i San Juan városából érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtér 30-as futópályájára, amely körülbelül 2,7 km hosszú. Az egyelőre nem világos, miért nem tudott megállni a gép. Az ügyben az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NTSB) és a légiközlekedési hivatal (FAA) vizsgálatot indított.

A hírek szerint a pilóták a landolás előtt nem jelentettek vészhelyzetet, írj a CNN.



