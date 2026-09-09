Felborult egy személyautó a Megyeri híd Pest felé vezető oldalán - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán.
Azt írták, a baleset az M0-ás autóúton, a Megyeri híd budai szakaszán történt. A járműben egy ember utazott – tették hozzá.
Baleset történt a Megyeri hídon
A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a rendőrségi helyszínelés után megszüntetik a forgalmi akadályt.
Az Útinform tájékoztatása szerint a külső sávot lezárták, a helyszín mögött araszolnak a járművek.
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