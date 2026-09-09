Azt írták, a baleset az M0-ás autóúton, a Megyeri híd budai szakaszán történt. A járműben egy ember utazott – tették hozzá.

Baleset volt a Megyeri hídon. Fotó: Mediaworks

Baleset történt a Megyeri hídon

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a rendőrségi helyszínelés után megszüntetik a forgalmi akadályt.

Az Útinform tájékoztatása szerint a külső sávot lezárták, a helyszín mögött araszolnak a járművek.