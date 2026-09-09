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bmw

Ketten haltak meg a száguldó sofőr miatt

1 órája
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Ketten meghaltak egy súlyos balesetben Bagnál. A balesetben egy 37 és egy 31 éves férfi vesztette életét, miután autójukkal letértek az útról, majd a füves területen többször is megpördültek.
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bmwbalesetautó

Tragikus baleset történt Bagnál, egy ipari park területén. Az autó letért az útról, majd a füves területen többször is megpördült. A járműben utazók közül ketten olyan súlyosan megsérültek, hogy életüket vesztették.

Baleset Bagnál: ketten meghaltak, miután autójukkal letértek az útról
Baleset Bagnál: ketten meghaltak, miután autójukkal letértek az útról Fotó: unsplash.com

A 37 éves férfi mellett egy 31 éves férfi is meghalt. A fiatalabb áldozat a roncsba szorult, őt az összenyomódott tetőn keresztül kellett kiszabadítaniuk a mentőknek.

A balesetben egy harmadik férfi is megsérült. A 26 éves, anyósülésen utazó férfi könnyebb sérüléseket szenvedett.

Valószínűleg túl gyorsan hajtottak

A baleset körülményeit vizsgálják, az eddigi információk szerint azonban valószínűleg nagy sebességgel haladhattak, amikor az autó letért az útról.

A rendőrség az ügyben büntetőeljárást indított, a hatóságok vizsgálják, pontosan mi vezetett a tragédiához.

 

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