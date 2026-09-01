Baleset Böszörményben: tőből kidőlt és egy épületre borult a villanyoszlop

Durva baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint ekkor egy autó csapódott neki egy villanyoszlopnak, az ütközés pedig olyan erejű volt, hogy az oszlop tőből kidőlt és egy épületre borult.

Baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben / Fotó: Mediaworks

Baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben

A járműben ketten ültek, akik még a helyi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt kiszálltak a kocsiból, majd a város hivatásos tűzoltói átvizsgálták és áramtalanították a járművet.

A katasztrófavédelem közlése szerint a mentőszolgálat két embert kórházba szállított - írja a Haon.



