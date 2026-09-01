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baleset

Baleset Böszörményben: tőből kidőlt és egy épületre borult a villanyoszlop

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Baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben. Ekkor egy autó csapódott neki villanyoszlopnak, az ütközés pedig olyan erejű volt, hogy az oszlop tőből kidőlt és egy épületre borult. A balesetben érintett járműben ketten ültek, akik még a helyi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt kiszálltak a kocsiból. Úgy tudni, a mentőszolgálat két embert kórházba szállított.
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Durva baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint ekkor egy autó csapódott neki egy villanyoszlopnak, az ütközés pedig olyan erejű volt, hogy az oszlop tőből kidőlt és egy épületre borult. 

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Baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben / Fotó: Mediaworks

Baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben

A járműben ketten ültek, akik még a helyi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt kiszálltak a kocsiból, majd a város hivatásos tűzoltói átvizsgálták és áramtalanították a járművet. 

A katasztrófavédelem közlése szerint a mentőszolgálat két embert kórházba szállított - írja a Haon.

 

Nem volt balesetektől mentes a tanév első napja: kora reggel egy sertéshúst szállító kamion borult fel a 61-es főúton. A sofőr beszorult a roncsba, őt feszítővágó és munkahenger segítségével szabadították ki a vezetőfülkéből. Ezután egy motorkerékpár és egy trágyaszórót vontató traktor ütközött össze az 1-es főút Bicske és Herceghalom közötti szakaszán, ezért a főutat lezárták, majd nem sokkal később két újabb balesetről érkezett hír: ezek az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán Nagytéténynél történtek, ezért több kilométeres torlódás alakult ki.


 

 

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