Baleset Böszörményben: tőből kidőlt és egy épületre borult a villanyoszlop

Baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben. Ekkor egy autó csapódott neki villanyoszlopnak, az ütközés pedig olyan erejű volt, hogy az oszlop tőből kidőlt és egy épületre borult. A balesetben érintett járműben ketten ültek, akik még a helyi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt kiszálltak a kocsiból. Úgy tudni, a mentőszolgálat két embert kórházba szállított.
Durva baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint ekkor egy autó csapódott neki egy villanyoszlopnak, az ütközés pedig olyan erejű volt, hogy az oszlop tőből kidőlt és egy épületre borult.
Baleset történt hétfő éjszaka Hajdúböszörményben
A járműben ketten ültek, akik még a helyi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt kiszálltak a kocsiból, majd a város hivatásos tűzoltói átvizsgálták és áramtalanították a járművet.
A katasztrófavédelem közlése szerint a mentőszolgálat két embert kórházba szállított - írja a Haon.
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Nem volt balesetektől mentes a tanév első napja: kora reggel egy sertéshúst szállító kamion borult fel a 61-es főúton. A sofőr beszorult a roncsba, őt feszítővágó és munkahenger segítségével szabadították ki a vezetőfülkéből. Ezután egy motorkerékpár és egy trágyaszórót vontató traktor ütközött össze az 1-es főút Bicske és Herceghalom közötti szakaszán, ezért a főutat lezárták, majd nem sokkal később két újabb balesetről érkezett hír: ezek az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán Nagytéténynél történtek, ezért több kilométeres torlódás alakult ki.