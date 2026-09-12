Brutális baleset történt Budapesten, tíz métert repült egy autó

Súlyos baleset történt Budapesten, a Fő utca és Csalogány utca sarkán. Egy mikrobusz tíz métert repült a levegőben és többször megpördült, mielőtt oldalával az úttestre csapódott.

Még vizsgálják a baleset körülményeit / Fotó: Mediaworks

Ezt lehet tudni a balesetről

A Katasztrófavédelem azt írta, összeütközött egy személyautó és egy mikrobusz Budapest I. kerületében, a Csalogány utcában, A Bem rakpart közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

A 24.hu megkeresésére a rendőrség közölte, szombaton, 11 óra 20 perc körül két személygépkocsi összeütközött a Fő utca és Csalogány utca kereszteződésében. Ezután az egyik kocsi egy parkoló autónak is neki ütközött, majd az oldalára borult. A balesetben három személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket kórházba vitték.