Megrázó fotók érkeztek a helyszínről: halálos baleset történt Fejér megyében

A tűzoltók nagy erőkkel, két gépjárműfecskendővel és egy pályaszerrel, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálattal érkeztek a helyszínre. A balesetben az autó a járdán túl egy parkba sodródott, az akkumulátora kiszakadt. A jármű vezetője a roncsok közé szorult, őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az autó bal oldalán az ajtókat eltávolították, a tetőt hátrahajtották, majd a mentőkkel közösen emelték ki a sofőrt a járműből, ám az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni. A Bakonycsernyéről Székesfehérvárra közlekedő menetrend szerinti járaton körülbelül húszan utaztak, a mentőszolgálat tájékoztatása szerint közülük ketten könnyebben sérültek