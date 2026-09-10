Megrázó fotók érkeztek a helyszínről: halálos baleset történt Fejér megyében

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy halálos baleset történt szeptember 9-én , szerdán Fehérvárcsurgón, miután félfrontálisan ütközött egy személyautó és egy menetrend szerint közlekedő, utasokat szállító autóbusz a Dózsa György utcában. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a személygépkocsi vezetőjét a roncsból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik azonban már nem tudták megmenteni az életét. A történtekről nemrég újabb részletek láttak napvilágot.
Halálos baleset történt Fehérvárcsurgón
A tűzoltók nagy erőkkel, két gépjárműfecskendővel és egy pályaszerrel, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálattal érkeztek a helyszínre. A balesetben az autó a járdán túl egy parkba sodródott, az akkumulátora kiszakadt. A jármű vezetője a roncsok közé szorult, őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az autó bal oldalán az ajtókat eltávolították, a tetőt hátrahajtották, majd a mentőkkel közösen emelték ki a sofőrt a járműből, ám az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni. A Bakonycsernyéről Székesfehérvárra közlekedő menetrend szerinti járaton körülbelül húszan utaztak, a mentőszolgálat tájékoztatása szerint közülük ketten könnyebben sérültek
- olvasható a katasztrófavédelem által kiadott közleményben.
Halálos baleset történt szerda hajnalban Törökszentmiklós állomásánál is, ahol egy tehervonat elgázolt egy embert. A tragikus baleset miatt helyszínelés kezdődött a Törökszentmiklós és Fegyvernek-Örményes közötti szakaszon, a munkálatok ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhettek.