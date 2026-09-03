Súlyos balesetről jött hír, feszítővágóval mentenek Budapesten

Frontális karambol történt Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton. A Szabadkai út és a Timót utca közötti szakaszon történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két embert feszítővágó segítségével kiszabadítottak az egyik gépkocsiból.

A balesetnél zajlik a mentés

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Nem ez ma reggel az egyetlen baleset

Az Útinform tájékoztatása szerint Aa M35-ös autópályán, Az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti szakaszon, egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 30-as km-nél a sérült gépjármű a külső és belső sáv elválasztó vonalán áll. A közlekedők kerülgetik a járművet.

A 84-es főúton, Sümeg közelében, egy korábban elhullott vaddal ütközött egy személygépjármű. A 26-os km-nél a forgalom félpályán halad.

Élénk a forgalom a főváros felé vezető utakon: