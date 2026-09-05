Súlyos baleset történt, ittasan próbált menekülni a rendőrök elől a motoros

Súlyos baleset történt, miután ittasan próbált menekülni motorjával a rendőrök elől egy férfi Kolozsváron. A 36 éves ugyanis az üldözés során elesett járművével, ami az esést követően kigyulladt. A férfit kórházba szállították, véralkoholszintje 1,11 mg/l volt.

Lángra kapott a motor is: súlyos baleset történt Kolozsváron. Fotó: unsplash.com

Súlyos baleset, ittasan próbált menekülni a rendőrök elől a motoros

A Kolozs megyei rendőrség tájékoztatása szerint a baleset péntek, szeptember 4-én éjszaka történt, miután a 36 éves, szászfenesi férfi nem állt meg a rendőrök jelzéseire.

A motoros orvosi ellátásra szorult, ezért kórházba szállították. A rendőrök alkoholtesztnek vetették alá, a műszer 1,11 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a leheletében. A rendőrség folytatja a vizsgálatokat a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében

- írja a Maszol.