Súlyos baleset történt, ittasan próbált menekülni a rendőrök elől a motoros

Ittasan próbált elmenekülni a rendőrök elől egy motoros Kolozsváron, ám az üldözés közben elvesztette uralmát járműve felett és felborult. A motor az esést követően kigyulladt, a 36 éves férfit pedig kórházba kellett szállítani – a szondázás során 1,11 mg/l alkoholt mutattak ki a leheletében.
Súlyos baleset történt, miután ittasan próbált menekülni motorjával a rendőrök elől egy férfi Kolozsváron. A 36 éves ugyanis az üldözés során elesett járművével, ami az esést követően kigyulladt. A férfit kórházba szállították, véralkoholszintje 1,11 mg/l volt.
Súlyos baleset, ittasan próbált menekülni a rendőrök elől a motoros
A Kolozs megyei rendőrség tájékoztatása szerint a baleset péntek, szeptember 4-én éjszaka történt, miután a 36 éves, szászfenesi férfi nem állt meg a rendőrök jelzéseire.
A motoros orvosi ellátásra szorult, ezért kórházba szállították. A rendőrök alkoholtesztnek vetették alá, a műszer 1,11 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a leheletében. A rendőrség folytatja a vizsgálatokat a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében
- írja a Maszol.
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