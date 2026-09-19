Felborult egy kamion az M0-son, lezárták az utat

Felborult egy kamion vontatmánya az M0-ás körgyűrűn, Kistarcsánál, az M1-es autópálya felé vezető oldal 61-es kilométerénél. A baleset miatt először teljes útzárat rendeltek el.

Baleset történt az M0-son - Illusztráció - Fotó: MediaWorks

A járműben csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni az álló helyzetben maradt vezetőfülkéből. A fővárosi hivatásos tűzoltók daru segítségével kerekeire állították a kamiont, majd a leállósávba vontatták.

Megindult a forgalom a baleset után

Az útpálya így felszabadult, a közútkezelő munkatársai azonban még végzik a takarítást, ezért egyelőre félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést az érintett szakaszon - közölte a Katasztrófavédelem.

Az Útinform is megerősítette, hogy a 61-es kilométernél a forgalom egy sávon elindult.

Péntek hajnalban arról számolt be az Origo, hogy súlyos baleset történt a X. kerületi Sibrik Miklós úton, amelyben öt ember megsérült. Ekkor egy mentőautó és egy autó ütközött össze a Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében.