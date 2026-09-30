Három kamion és két autó karambolozott az M0-son: az egyik sofőr a roncsok közé szorult

Három kamion és két személyautó ütközött össze az M0-s autóúton Szigetszentmiklós térségében. A balesetben egy ember az egyik autóba szorult, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, az érintett útszakaszt teljesen lezárták.
A baleset az M0-s autóút 19-es kilométerszelvényénél történt, Szigetszentmiklós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. Három kamion és két személyautó karambolozott.
Az egyik személyautóba egy utas beszorult. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével levontatták a járművet a szalagkorlátról, majd feszítővágóval kiszabadították a beszorult utast.
Teljes útlezárás van az M0-son
A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták az M5-ös felé vezető irányban. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek.
A tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.
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