M3-as buszbaleset: letartóztatásban marad a lengyel sofőr

Három hónappal meghosszabbította a Miskolci Járásbíróság az augusztus 16-án éjszaka az M3 autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását - közölte a Miskolci Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

M3-as buszbaleset: letartóztatásban marad a sofőr. Fotó: Heol.hu

M3-as buszbaleset: letartóztatásban marad a sofőr

Közleményükben azt írták: a férfi letartóztatását szeptember 18-ig rendelte el a járásbíróság, ezt a végzést a törvényszék másodfokú tanácsa is helybenhagyta. A letartóztatás lejáratát megelőzően az ügyészség meghosszabbítást, míg a védő megszüntetést, enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását és óvadék megállapítását indítványozta.

A járásbíróság most meghozott döntése szerint a gyanúsított személyi körülményeiben nem következett be olyan változás, amely a Magyarországhoz kötődését megalapozná, és ezáltal a szökés, elrejtőzés veszélye ellen hatna - olvasható a törvényszék közleményben.

Hozzátették: a letartóztatás elrendelésének oka nem szűnt meg, a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél más módon nem biztosítható, ezért a bíróság a védői indítványokat elutasította és a terhelt letartóztatását 2026. december 18-ig meghosszabbította.

A végzés a védő fellebbezése miatt nem végleges.

Mint arról korábban beszámoltunk, a lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. A buszon 57 utas és két járművezető tartózkodott, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség szerint a busz sofőrje feltehetőleg elaludhatott a volánnál.