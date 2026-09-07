Mentőt is riasztottak: az oldalára borult egy kisteherautó az M5-ön - fotó

Baleset történt az M5-ös autópályán hétfő délelőtt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy kisteherautó borult az oldalára az autóút Budapest felé vezető oldalán, Inárcs közelében, a 32-es és 33-as kilométerszelvény között.

Baleset az M5-ösön, oldalára borult egy kisteherautó / Fotó: Olvasói

Baleset az M5-ösön, oldalára borult egy kisteherautó

A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, mialatt a helyszínre mentő is érkezett. Azt, hogy hányan sérültek meg a balesetben, és mennyire súlyosan, egyelőre nem tudni.

Az Útinform azt írja, már véget ért a helyszínelés egy korábbi balesetnél az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Inárcsnál, a 35-ös km-nél, azonban nem sokkal távolabb, a 33-as km-nál egy kisteherautó borult fel, ezért ott is csak egy sáv járható. A torlódás közel 10 km-es, így aki teheti, Újhartyán és Ócsa között alsóbbrendű utakon kerüljön.



