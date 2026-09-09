Egy 7 éves kislány és egy 11 éves kisfiú halt meg egy balesetben

Egy 7 éves kislány és egy 11 éves kisfiú halt meg a melbourne-i szörnyű balesetben, öt másik gyereket kórházban ápoltak.
Szörnyű baleset történt Ausztráliában, két gyermek meghalt és öten megsérültek. A mentőszolgálatok kivonultak egy szörnyű autóbaleset helyszínére Melbourne-ben, amely szeptember 8-án, kedden, röviddel délután 4 óra előtt történt.
A balesetben több gyerek is megsérült
Egy nő és hét gyermek tartózkodott a járműben, amikor az felborult. Egy hétéves kislány a helyszínen meghalt. Egy 11 éves fiút súlyos sérülésekkel helikopterrel szállítottak kórházba. Az éjszaka folyamán elhunyt.
A másik öt gyermeket nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, míg a sofőrt, egy 34 éves nőt megfigyelésre szállították. A mentőhelikopterek, az intenzív osztály és a mentőorvosok kedden délután is a helyszínen maradtak.
A vizsgálatok folyamatban vannak - írta a Daily Star.
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