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meghalt

Egy 7 éves kislány és egy 11 éves kisfiú halt meg egy balesetben

1 órája
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Egy 7 éves kislány és egy 11 éves kisfiú halt meg a melbourne-i szörnyű balesetben, öt másik gyereket kórházban ápoltak.
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meghaltkislánybaleset

Szörnyű baleset történt Ausztráliában, két gyermek meghalt és öten megsérültek. A mentőszolgálatok kivonultak egy szörnyű autóbaleset helyszínére Melbourne-ben, amely szeptember 8-án, kedden, röviddel délután 4 óra előtt történt.

Balesetben meghalt egy 7 éves kislány és egy 11 éves kisfiú
Balesetben meghalt egy 7 éves kislány és egy 11 éves kisfiú
Fotó: Pexels

A balesetben több gyerek is megsérült

Egy nő és hét gyermek tartózkodott a járműben, amikor az felborult. Egy hétéves kislány a helyszínen meghalt. Egy 11 éves fiút súlyos sérülésekkel helikopterrel szállítottak kórházba. Az éjszaka folyamán elhunyt.

A másik öt gyermeket nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, míg a sofőrt, egy 34 éves nőt megfigyelésre szállították. A mentőhelikopterek, az intenzív osztály és a mentőorvosok kedden délután is a helyszínen maradtak.

A vizsgálatok folyamatban vannak - írta a Daily Star.

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