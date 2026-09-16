Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baleset

Hatalmas csattanás rázta meg Szegedet: több perces késések várhatók

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Személyautó és villamos ütközött össze Szegeden szerda délelőtt, a Boldogasszony sugárút és a Galamb utca kereszteződésénél. A baleset miatt az Anna kút és Szeged vasútállomás között a 2-es villamosvonalon és az 1-es jelzésű vasútvillamos vonalán pótlóbuszok közlekednek, és előreláthatólag 5-10 perces késések is várhatók. Nem sokkal később arról érkezett hír, hogy két személyautó ütközött össze Szegeden, a Fő fasoron, a Töltés utca közelében, a helyszínre a mentők is kiszálltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetvillamosütközésautóSzeged

Összeütközött egy személyautó és egy villamos Szegeden, a Boldogasszony sugárút és a Galamb utca kereszteződésénél szerdán délelőtt - számolt be a balesetről a katasztrófavédelem a honlapján.

Baleset Szegeden: villamos és személyautó ütközött / Fotó: Török János / Illusztráció / Délmagyar 

Baleset Szegeden: villamos és személyautó ütközött 

A helyi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A Szegedi Közlekedési Társaság tájékoztatása szerint a baleset miatt az Anna kút és Szeged vasútállomás között a 2-es villamosvonalon és az 1-es jelzésű vasútvillamos vonalán pótlóbuszok közlekednek. 

Előreláthatólag 5-10 perces késések várhatók.

A Szeged365 Facebook-oldalán megosztottak néhány olvasói fotót a baleset helyszínéről: ezeken látni lehet amint a tűzoltók mellett a rendőrök is kiszálltak.

Nem sokkal később újabb balesetről számoltak be a katasztrófavédelem oldalán: ekkor két személyautó ütközött össze Szegeden, a Fő fasoron, a Töltés utca közelében. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést a karambolnál. A raj áramtalanította a gépkocsikat. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességben lezárták az utat.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!