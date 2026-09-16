Hatalmas csattanás rázta meg Szegedet: több perces késések várhatók

Összeütközött egy személyautó és egy villamos Szegeden, a Boldogasszony sugárút és a Galamb utca kereszteződésénél szerdán délelőtt - számolt be a balesetről a katasztrófavédelem a honlapján.

Baleset Szegeden: villamos és személyautó ütközött / Fotó: Török János / Illusztráció / Délmagyar

Baleset Szegeden: villamos és személyautó ütközött

A helyi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A Szegedi Közlekedési Társaság tájékoztatása szerint a baleset miatt az Anna kút és Szeged vasútállomás között a 2-es villamosvonalon és az 1-es jelzésű vasútvillamos vonalán pótlóbuszok közlekednek.

Előreláthatólag 5-10 perces késések várhatók.

A Szeged365 Facebook-oldalán megosztottak néhány olvasói fotót a baleset helyszínéről: ezeken látni lehet amint a tűzoltók mellett a rendőrök is kiszálltak.

Nem sokkal később újabb balesetről számoltak be a katasztrófavédelem oldalán: ekkor két személyautó ütközött össze Szegeden, a Fő fasoron, a Töltés utca közelében. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést a karambolnál. A raj áramtalanította a gépkocsikat. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességben lezárták az utat.



