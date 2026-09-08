Balesetet szenvedett, majd 14 órán át bolyongott az erdőben a zavart férfi

Arra járók találtak meg egy üres, összeroncsolódott autót szombaton Szentendre határában, az Annavölgyi úton. Hamarosan rendőrök, tűzoltók és speciális mentők érkeztek a helyszínre, majd megkezdődött a több mint fél napig tartó keresés az eltűnt sofőr után - aki a baleset során beverte a fejét a szélvédőbe -, amelyet idővel egyre nagyobb körre terjesztettek ki.
Órákon át bolyongott a balesete után a férfi
Balázs László a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálattól az RTL Híradóban elmondta, személykereső kutyákat és drónokat is bevetettek. Végül egy biciklis talált rá egy külterületen a sérült, zavart férfira, aki nagyjából három kilométert gyalogolhatott a kocsijától, és akihez azonnal mentőt hívtak.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja: annyi bizonyos, hogy a férfi egyedül ült a kocsiban, amikor valamiért letért az útról és nekicsapódott egy fának. Az ügyben szabálysértési eljárást indítottak.
Hétfőn kora délután halálos baleset történt, miután egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 87-es főúton Gyöngyösfalu és Szombathely között. A Vaol.hu információi szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette.