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baleset

Balesetet szenvedett, majd 14 órán át bolyongott az erdőben a zavart férfi

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Szombat hajnalban csapódott fának egy férfi az autójával Szentendre mellett. A baleset során a sofőr beütötte a fejét a szélvédőbe, majd zavart állapotban elindult a közeli erdőbe. A férfit ezután órákon át keresték, kutyákkal és drónokkal, míg végül kora este rátaláltak és kórházba szállították.
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baleseteltűnéssofőrkereséskórház

Arra járók találtak meg egy üres, összeroncsolódott autót szombaton Szentendre határában, az Annavölgyi úton. Hamarosan rendőrök, tűzoltók és speciális mentők érkeztek a helyszínre, majd megkezdődött a több mint fél napig tartó keresés az eltűnt sofőr után - aki a baleset során beverte a fejét a szélvédőbe -, amelyet idővel egyre nagyobb körre terjesztettek ki.

Órákon át bolyongott a balesete után a férfi / Fotó: RTL Híradó 

Órákon át bolyongott a balesete után a férfi

Balázs László a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálattól az RTL Híradóban elmondta, személykereső kutyákat és drónokat is bevetettek. Végül egy biciklis talált rá egy külterületen a sérült, zavart férfira, aki nagyjából három kilométert gyalogolhatott a kocsijától, és akihez azonnal mentőt hívtak. 

A baleset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja: annyi bizonyos, hogy a férfi egyedül ült a kocsiban, amikor valamiért letért az útról és nekicsapódott egy fának. Az ügyben szabálysértési eljárást indítottak.

Hétfőn kora délután halálos baleset történt, miután egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 87-es főúton Gyöngyösfalu és Szombathely között. A Vaol.hu információi szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette.

 

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