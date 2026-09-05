Teljes az útzár: árokba hajtott egy motoros Tiszaszentimre és Tiszaszőlős között, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Árokba hajtott egy segédmotoros szombat este a Tiszaszentimre és Tiszaszőlős közötti úton. A baleset helyszínére tűzoltók, mentők és mentőhelikopter is érkezett.
Árokba hajtott egy segédmotoros szeptember 5-én, szombat este Tiszaszentimre és Tiszaszőlős között. A baleset a 3217-es út 19-es kilométerszelvényénél történt közölte a Katasztrófavédelem.
A jármű vezetőjét a tiszafüredi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve hozták fel az árokból.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A motoros állapotáról egyelőre nem közöltek további információt.
A hatósági munkálatok idejére a 3217-es út érintett szakaszát lezárták.
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