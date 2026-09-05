Teljes az útzár: árokba hajtott egy motoros Tiszaszentimre és Tiszaszőlős között, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Árokba hajtott egy segédmotoros szeptember 5-én, szombat este Tiszaszentimre és Tiszaszőlős között. A baleset a 3217-es út 19-es kilométerszelvényénél történt közölte a Katasztrófavédelem.

Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez

Fotó: Tiszafüred Időjárás/Facebook

A jármű vezetőjét a tiszafüredi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve hozták fel az árokból.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A motoros állapotáról egyelőre nem közöltek további információt.

A hatósági munkálatok idejére a 3217-es út érintett szakaszát lezárták.