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baleset

Teljes az útzár: árokba hajtott egy motoros Tiszaszentimre és Tiszaszőlős között, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

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Árokba hajtott egy segédmotoros szombat este a Tiszaszentimre és Tiszaszőlős közötti úton. A baleset helyszínére tűzoltók, mentők és mentőhelikopter is érkezett.
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Árokba hajtott egy segédmotoros szeptember 5-én, szombat este Tiszaszentimre és Tiszaszőlős között. A baleset a 3217-es út 19-es kilométerszelvényénél történt közölte a Katasztrófavédelem.

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Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez
Fotó: Tiszafüred Időjárás/Facebook

A jármű vezetőjét a tiszafüredi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve hozták fel az árokból.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A motoros állapotáról egyelőre nem közöltek további információt.

A hatósági munkálatok idejére a 3217-es út érintett szakaszát lezárták.

 

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