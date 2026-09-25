Halálos baleset történt egy pirtói kamionszerelőműhelyben csütörtökön, ahol egy nehézgépjármű rázuhant egy munkásra. A BAON nem hivatalos helyi forrásai szerint a férfi éppen a szerelvény alatt végzett karbantartási vagy javítási munkálatokat, amikor a többtonnás járműtest eddig tisztázatlan okból megmozdult és maga alá temette.

Halálos baleset történt egy pirtói szerelőműhelyben. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség a történteket

A lap megkeresésére a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nem árult el részleteket a nyomozásról, mindössze azt, hogy büntetőeljárásban vizsgálják a történteket.

Tájékoztatjuk, hogy Pirtón, egy műhelyben történt egy haláleset, amelynek körülményeit a vármegyei főkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt nem áll módunkban adni.

Egy kamion okozhatta a halálos balesetet

A helyi források elmondása szerint a tragédia helyszíne egy pirtói szerelőműhely volt, ahol egy kamion rázuhant az egyik dolgozóra. A szerelő állítólag olyan súlyos külső és belső sérüléseket szenvedett, hogy esélye sem volt a túlélésre, az életét már nem lehetett megmenteni.

A balesetet követően a helyszínre riasztották a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat is, akiknek a feladata a nehéz gépjármű biztonságos megemelése és rögzítése volt, hogy a bajbajutott munkást ki tudják szabadítani. A hatóságok késő éjszakáig helyszíneltek a műhelyben.