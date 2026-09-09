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halálos

Busz és autó ütközött Fehérvárcsurgón, az egyik sofőr szörnyethalt

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Félfrontálisan ütközött egy autó és egy busz Fehérvárcsurgón, a Dózsa György utcában. A balesetet követően a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a személygépkocsi vezetőjét a roncsból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik azonban már nem tudták megmenteni az életét. A Károlyi-kastély parkjának bejáratánál történt karambol miatt az utat egy időre teljes szélességében lezárták.
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halálosFehérvárcsurgóbalesetütközéssofőr

Meghalt annak a személyautónak a sofőrje, amely félfrontálisan ütközött egy menetrend szerint közlekedő, utasokat szállító autóbusszal Fehérvárcsurgón, a Dózsa György utcában - közölte a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerdán az MTI-vel. Szabó-Bisztricz Anett elmondta, hogy a balesetet követően a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a személygépkocsi vezetőjét a roncsból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik nem tudták megmenteni az életét.

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Halálos baleset történt Fehérvárcsurgón / Fotó: Mediaworks

Halálos baleset történt Fehérvárcsurgón

A Bakonycsernyéről Székesfehérvárra közlekedő menetrend szerinti járaton körülbelül húszan utaztak, az autóban csak a sofőr ült. A helyszínre mentőgépkocsi és mentőhelikopter is érkezett, az utasokat megvizsgálják.

A Károlyi-kastély parkjának bejáratánál történt karambol miatt az utat egy időre teljes szélességében lezárták.

Halálos baleset történt szerda hajnalban Törökszentmiklós állomásánál is, ahol egy tehervonat elgázolt egy embert. A vonatgázolás miatt a helyszínelés idején csak egy vágányon haladt a forgalom, ezért az utasoknak hosszabb menetidővel kellett számolniuk.


 

 

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