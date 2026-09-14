Autós üldözés és újabb tömegbunyó történt a mezőfalvi balhé után - videó

Mint arról beszámoltunk róla, szombat éjjel komoly incidens történt a mezőfalvi szüreti bálon: az iskola előtt lövések dördültek, egy ember megsérült, egy autó pedig az árokba hajtott. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség. Sajtóhírek szerint a rendezvényen később újabb verekedés tört ki, ezért a bált berekesztették. A Feol úgy tudja, hogy nem ez volt az egyetlen összecsapás az este során: később egy báli társaság miatt újabb konfliktus és verekedés tört ki, ezért a rendezvényt berekesztették.

A mezőfalvi balhé miatt nagy rendőri erők érkeztek ki.

Fotó: mezohir.info/Horváth László

Lövések dördültek a parkolóban

A portál megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát is, amely közölte:

a történtek miatt nyomozás zajlik, a helyszíni intézkedések és az eset rekonstruálása jelenleg is tart. Bővebb tájékoztatást egyelőre nem adtak.

A TV2 Híradó vasárnap esti riportjában több új részlet is elhangzott. Eszerint egy társaság késekkel, bicskákkal és gumilövedékes fegyverekkel próbált bejutni a bálba, de a biztonságiak ezt megakadályozták. Ezt követően a két társaság összeverekedett, majd lövések is eldördültek.

Egy ember megsérült, lábából gumilövedéket kellett eltávolítani. A riportban megszólalt Horváth László, a Mezőhír alapítója is, aki feleségével éppen a helyszínre érkezett a balhé kitörésekor. Elmondása szerint az iskola előtt óriási volt a felfordulás, egy könnygázzal lefújt ember pedig sírva és fuldokolva szaladt velük szembe.

Újabb tömegbunyó tört ki a bálon

A szemtanúk szerint a biztonságiak a parkoló felé rohantak, a felfegyverkezett támadók pedig követték őket. A parkolóban hatalmas verekedés tört ki, ekkor dördült el négy, majd újabb egy-két lövés.

A TV2 szerint

egy embert lábon lőttek, akit éjszaka meg is kellett műteni.

Szerencséjére be tudott menekülni egy házba, ahonnan segítséget kért. Többen autóval menekültek, a támadók pedig üldözőbe vették őket. Egy STOP-táblás kereszteződésben nagy sebességgel áthajtottak, majd az árokba zuhantak, és a kocsit hátrahagyva elmenekültek.

Az első tömegverekedés mellett a bálon is balhé tört ki, ott szintén két társaság verekedett össze az iskolán belül.