Fejszével rontott volt élettársa új párjára egy férfi – videó

Fejszével támadt volt élettársa új párjára egy 43 éves férfi Balmazújváros egyik házánál szeptember 15-én éjszaka. Az 57 éves sértett súlyos koponyasérüléseket szenvedett – közölte a rendőrség hivatalos honlapján.

Balmazújváros egyik házánál történt a fejszés támadás

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves férfi tudta, hol tartózkodik volt élettársa, ezért egyenesen ahhoz a balmazújvárosi házhoz ment, ahol a nő volt. A helyszínen szóváltásba keveredett volt párja 57 éves új élettársával.

A vita rövidesen tettlegességig fajult. A 43 éves férfi felkapott egy fejszét, majd azzal fejbe vágta a másik férfit. A sértett a támadás következtében súlyos koponyasérüléseket szenvedett.

Két órán belül elfogták a támadással gyanúsított férfit Balmazújvároson

A történtekről értesítették a rendőrséget, a hajdú-bihari egyenruhások pedig a bejelentést követő két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.

A 43 éves férfit előállították a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, ahol emberölés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ezt követően őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.