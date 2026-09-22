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Balmazújváros

Fejszével rontott volt élettársa új párjára egy férfi – videó

1 órája
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Súlyos sérülésekkel végződött egy éjszakai szóváltás Hajdú-Bihar vármegyében, miután egy férfi felkereste volt élettársát és annak új párját. A Balmazújvároson történt vita tettlegességig fajult, a rendőrség közlése szerint a férfi egy fejszével támadt az 57 éves sértettre.
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Balmazújvárostámadásfejsze

Fejszével támadt volt élettársa új párjára egy 43 éves férfi Balmazújváros egyik házánál szeptember 15-én éjszaka. Az 57 éves sértett súlyos koponyasérüléseket szenvedett – közölte a rendőrség hivatalos honlapján.

Balmazújváros egyik házánál történt a fejszés támadás Fotó: Unsplash / Illusztráció, fejszés támadás, emberölési kísérlet, Hajdú-Bihar vármegye, rendőrség, súlyos koponyasérülés, letartóztatás, 43 éves férfi, 57 éves férfi
Balmazújváros egyik házánál történt a fejszés támadás
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves férfi tudta, hol tartózkodik volt élettársa, ezért egyenesen ahhoz a balmazújvárosi házhoz ment, ahol a nő volt. A helyszínen szóváltásba keveredett volt párja 57 éves új élettársával.

A vita rövidesen tettlegességig fajult. A 43 éves férfi felkapott egy fejszét, majd azzal fejbe vágta a másik férfit. A sértett a támadás következtében súlyos koponyasérüléseket szenvedett.

Két órán belül elfogták a támadással gyanúsított férfit Balmazújvároson

A történtekről értesítették a rendőrséget, a hajdú-bihari egyenruhások pedig a bejelentést követő két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.

A 43 éves férfit előállították a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, ahol emberölés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ezt követően őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

 

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