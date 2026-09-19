Szívszorító hír érkezett: meghalt a 6 éves kisfiú, akit villamos gázolt el a Batthyány téren

A súlyos baleset a Batthyány tér közelében augusztus 26-án történt. A Romániából érkezett család Budapesten kirándult, amikor a hatéves kisfiút elgázolta egy villamos. A gyermek a szerelvény alá szorult, ezért a fővárosi hivatásos tűzoltóknak speciális eszközökkel kellett megemelniük a járművet, hogy ki tudják szabadítani.

Meghalt a 6 éves kisfiú, akit villamos gázolt el a Batthyány téren

Fotó: Origo

A mentők a helyszínen újraélesztették a kisfiút, majd rendőri felvezetéssel a Heim Pál Gyermekkórházba szállították. A gyermek többszörös, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A Batthyány téren történt baleset után kilenc órán át műtötték

A kórházban két orvoscsoport dolgozott a kisfiú életének megmentésén. A csaknem kilenc órán át tartó beavatkozásban sebészek, traumatológusok, intenzív terápiás és sürgősségi szakemberek is részt vettek.

A gyermek állapota azonban a kezelések ellenére továbbra is kritikus maradt. Később beállt nála az agyhalál, és életfunkcióit gépekkel tartották fenn.

A szülők nem tudtak belenyugodni abba, hogy gyermekük életfenntartó kezelését megszüntessék. Egy alapítvány segítségével ezért repülőgéppel Bukarestbe szállították a kisfiút. A család tisztában volt állapotának súlyosságával, de továbbra is reménykedett.

Bukarestben hunyt el a hatéves kisfiú

A gyermeket a román főváros egyik kórházában kezelték tovább, életét azonban ott sem tudták megmenteni. A kisfiú szeptember 8-án elhunyt.

A szállításban közreműködő szervezet vezetője szerint a magyar orvosok mindent megtettek a gyermek megmentéséért. A kisfiú életéért a balesetet követően több szakember is hosszú órákon keresztül küzdött.