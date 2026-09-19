Szívszorító hír érkezett: meghalt a 6 éves kisfiú, akit villamos gázolt el a Batthyány téren

A súlyos baleset a Batthyány tér közelében augusztus 26-án történt. A Romániából érkezett család Budapesten kirándult, amikor a hatéves kisfiút elgázolta egy villamos. A gyermek a szerelvény alá szorult, ezért a fővárosi hivatásos tűzoltóknak speciális eszközökkel kellett megemelniük a járművet, hogy ki tudják szabadítani.
A mentők a helyszínen újraélesztették a kisfiút, majd rendőri felvezetéssel a Heim Pál Gyermekkórházba szállították. A gyermek többszörös, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A Batthyány téren történt baleset után kilenc órán át műtötték
A kórházban két orvoscsoport dolgozott a kisfiú életének megmentésén. A csaknem kilenc órán át tartó beavatkozásban sebészek, traumatológusok, intenzív terápiás és sürgősségi szakemberek is részt vettek.
A gyermek állapota azonban a kezelések ellenére továbbra is kritikus maradt. Később beállt nála az agyhalál, és életfunkcióit gépekkel tartották fenn.
A szülők nem tudtak belenyugodni abba, hogy gyermekük életfenntartó kezelését megszüntessék. Egy alapítvány segítségével ezért repülőgéppel Bukarestbe szállították a kisfiút. A család tisztában volt állapotának súlyosságával, de továbbra is reménykedett.
Bukarestben hunyt el a hatéves kisfiú
A gyermeket a román főváros egyik kórházában kezelték tovább, életét azonban ott sem tudták megmenteni. A kisfiú szeptember 8-án elhunyt.
A szállításban közreműködő szervezet vezetője szerint a magyar orvosok mindent megtettek a gyermek megmentéséért. A kisfiú életéért a balesetet követően több szakember is hosszú órákon keresztül küzdött.