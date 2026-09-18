Benzinnel akart begyújtani, súlyosan megégett egy Hargita megyei férfi

Baleset történt szerdára virradó éjszaka a Gyergyóvárhegy községhez tartozó Kalnácson, melynek során egy 61 éves férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett. A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) közlése szerint az illető benzinnel próbált begyújtani az otthonában, aminek következtében felcsaptak a lángok a lakóház egyik helyiségében, és mintegy 10 négyzetméteren pusztítottak, mialatt fennállt a veszélye annak is, hogy a tűz az egész épületre átterjed.

Benzinnel akart begyújtani, súlyosan megsérült / Fotó: Alexandre Rezende / Pexels (Képünk illusztráció)

Benzinnel akart begyújtani, súlyosan megsérült

A helyszínre a maroshévízi hivatásos tűzoltók vonultak ki egy vízzel- és habbal oltó tűzoltóautóval, valamint a mentőszolgálatot is riasztották. A tüzet végül sikerült lokalizálni és eloltani, a férfit pedig - aki az arcán, valamint felső és alsó végtagjain másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett -, a mentők kórházba szállították szakorvosi ellátásra.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint a tüzet nagy valószínűséggel az okozta, hogy a férfi benzint használt a tűz begyújtásához - írja a Maszol.

A történtek után a hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy tilos benzint, gázolajat, gázt vagy más gyúlékony folyadékot használni a kályhák és tűzhelyek begyújtására, mivel ezek rendkívül gyorsan lángra lobbanhatnak, súlyos sérüléseket és tüzeket okozhatnak. A szakemberek arra is figyelmeztettek, a fűtőberendezésekben kizárólag az arra rendelt tüzelőanyagot szabad használni.