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betörés

Végigfosztogatta az éjszakát Budapesten, hajnalban ért véget az ámokfutása

1 órája
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Mozgalmas éjszakája volt egy 48 éves férfinak, akit végül hajnalban fogtak el a rendőrök Budapesten. A gyanú szerint négy betörés is köthető hozzá, miközben pénzt, kerékpárt és még egy kutyahámot is magával vitt.
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betörésrendőrbudapest

Négy betöréssel hoztak összefüggésbe egy férfit Budapest XV. kerületében augusztus 30-án. Az első bejelentés éjfél után érkezett: egy családi ház lakója zajra ébredt, majd azt látta, hogy a konyhát feldúlták és eltűnt a pénztárcája – írja a Police.hu.

Betörés: négy lakást fosztott ki egyetlen éjszaka alatt, mielőtt a rendőrség elfogta volna a gyanúsítottat (illusztráció)
Betörés: négy lakást fosztott ki egyetlen éjszaka alatt, mielőtt a rendőrség elfogta volna a gyanúsítottat (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Négy betörés egyetlen éjszaka alatt

Nem sokkal később egy másik háznál a kutyák ugatása riasztotta fel a tulajdonost. A férfi még látta is, ahogy valaki a konyhaablakon keresztül a teraszra ugrik, majd elszalad. Innen egy táskát, pénzt és egy kutyahámot vittek el. A rendőrök később egy kerékpáron ismerték fel a gyanúsítottat. A férfi előbb biciklivel, majd gyalog próbált elmenekülni, közben pedig több nála lévő tárgyat is eldobott.

Ezek vizsgálata további két XV. kerületi helyszínhez vezette a nyomozókat. A gyanú szerint az egyik házból a kerékpárt, egy másik ingatlan udvarán álló autóból pedig autódiagnosztikai eszközt lopott. A 48 éves férfit végül elfogták, és négy lopási ügy miatt hallgatták ki gyanúsítottként – számolt be a Police.hu.

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