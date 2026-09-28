Könnyű dolga volt a budapesti rendőröknek: szinte a karjaikba sétált a betörő

Egy budapesti betörő nemcsak a zsaruk karjaiba sétált, de még az ellene szóló bizonyítékokat is tálcán kínálta. Szeptember 18-án a BRFK Vagyonvédelmi Osztályának nyomozói Újbudán járőröztek, amikor megpillantották a gyanúsan viselkedő férfit egy villamosmegállóban - ezután nem kellett sok, ahhoz hogy tetten érjék.

Elkapták a rendőrök a budapesti sorozatbetörőt. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Tálcán kínálta az ellene szóló bizonyítékokat a betörő

A BRFK közleménye szerint a férfi nemcsak furcsán viselkedett, de kísértetiesen hasonlított egy korábbi kerületi betörés elkövetőjére - a tetoválásai alapján egyértelműen ráismerték. Azonban a rendőrök biztosra akartak menni, az 59 éves B. Ferenc pedig tálcán kínálta nekik a bizonyítékot.

A nyomozók végignézték, ahogy besétál egy társasházba, majd 40 perc múlva távozik, de nem üres kézzel.

Az épület ellenőrzése után kiderült, hogy ezalatt az idő alatt az egyik lakásba betört, egy másikba pedig épp megpróbált bejutni.

Szerencsére odakint már vártak rá a rendőrök, akik azonnal lekapcsolták.

A hátizsákjából valóságos barkácsáruház került elő: hét csavarhúzó, franciakulcs, kombinált fogó, egy flex korongokkal, kesztyűk, három félbetört zárbetét, némi ruha és egy lopott óra.

Mint kiderült, B. Ferenc nem most kezdte a szakmát. A rendőrség szerint augusztus 27-én is ő tört be egy XI. kerületi lakásba az ablakot befeszítve, ahonnan 1,25 millió forint értékben vitt el ékszereket és órákat.

A sorozatbetörőt végül két lakásbetöréssel és egy kísérlettel gyanúsították meg - ezeket csak részben ismerte el, ugyanakkor elmondta, hogy az augusztusi zsákmányt már eladta. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

A BRFK videóját a férfi letartóztatásáról IDE KATTINTVA nézheted meg.