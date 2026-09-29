Elfogták a nemzetközi betörőbanda tagjait, akik több budapesti lakásban is fosztogattak

Lakásbetörésekre szakosodott nemzetközi bűnbandát fülelt le a rendőrség. A csoport tagjai a főváros több pontján tevékenykedtek. A gyanú szerint egy bolgár és két grúz férfi portyázott Budapest több kerületében. Legalább három ingatlanból készpénzt, értékes ékszereket, valamint csúcskategóriás fotós- és videós felszereléseket vittek el. A zsákmány összértéke meghaladja a 16 millió forintot. A betörők nem sokáig örülhettek.

Betörők rendőrkézen Fotó: ORIGÓ

Az elkövetőket 2026. szeptember 25-én este fogták el az V. kerületben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a Terrorelhárítási Központ kommandósainak bevonásával, összehangolt akció során csaptak le a 28 és 30 éves grúz, valamint a 30 éves bolgár gyanúsítottakra. A hatóságok átvizsgálták a férfiakat és a járművüket is: a lefoglalt tárgyak között ott lapultak a lopott értékek és a bűncselekményekhez használt speciális szerszámok, sőt, az egyik gyanúsítottnál kábítószergyanús növényi maradványokat is találtak.

Rossz lóra tettek a betörők

A három külföldit a XIV. kerületi rendőrkapitányságra kísérték be, ahol üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt hallgatták ki őket gyanúsítottként. A nyomozóhatóság őrizetbe vette a terhelteket, és kezdeményezte a letartóztatásukat.

Azt egyelőre a rendőrség is vizsgálja, hogy a bűnözők honnan szerezték az információkat, hogy melyik lakásba érdemes betörni. A sajtótájékoztatón feltett újságírói kérdésre, hogy pontosan milyen szerszámokkal törték fel a zárakat, nem válaszoltak, mondván, nem szeretnének tippeket adni a lehetséges újabb elkövetőknek.