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Két biciklist gázolt halálra egy autós Békésnél, meg sem állt

békés

Két biciklist gázolt halálra egy autós Békésnél, meg sem állt

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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A gépkocsi megállás nélkül továbbment, a sofőr nem hívott segítséget. A biciklisek életét nem lehetett megmenteni.
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békésbékés vármegyei rendőr - főkapitányságbiciklist gázoltgépkocsi

Két biciklist gázolt halálra egy személyautó péntek este Békés határában - közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a Facebook-oldalán. 

Elkapták a sofőrt, aki elgázolta a bicikliseket
Elkapták a sofőrt, aki elgázolta a bicikliseket
Fotó: Pexels

Elfogták a bicikliseket halálra gázoló sofőrt

A gázolást követően a gépkocsi megállás nélkül továbbment, a sofőr nem hívott segítséget - írták.

A békéscsabai és a békési rendőrök azonosították és nem sokkal ezelőtt elfogták a férfit. Az eset részleteiről későbbre ígért tájékoztatást a rendőrség.

A beol.hu úgy értesült, hogy a halálos gázolás pénteken, 20 óra körül történt Békés és Murony között. Az egyik kerékpáros a helyszínen, a másik pár óra múlva hunyt el. Úgy tudni, hogy Murony felől Békés irányába tartott egymás mögött a két kerékpáros, egy 41 éves férfi és egy 68 éves nő, amikor elütötte őket egy személygépkocsi. 

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