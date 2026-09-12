Két biciklist gázolt halálra a sofőr, elhajtott: lebukott, így akarta eltüntetni a nyomokat - videó

Mint azt megírtuk, két biciklis halt meg egy Békés határában történt közlekedési balesetben. Egy személyautó ütötte el őket, a kocsi vezetője azonban megállás nélkül továbbment, nem hívott segítséget. A rendőrök azonosították és elfogták.

Két biciklis halt meg

Fotó: police.hu

Két biciklis az áldozat: egy nő és egy férfi vesztette életét

Békés külterületén, 2026. szeptember 11-én 20 óra előtt néhány perccel egy Murony felől Békés irányába tartó személygépkocsi elütött két kerékpárost. A férfi és a nő az úttest szélén egymás mögött, az autó előtt haladtak. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a kórházba szállítása után hunyt el. A jármű vezetője fékezés, megállás, segítségnyújtás nélkül elhajtott.

A gázolás után őrizetbe vették a sofőrt / Fotó: police.hu

A Békéscsabai Rendőrkapitányság közlekedési rendőrei a helyszínen maradt törmelékekből meghatározták az autó márkáját, típusát, színét, és ezt az információt minden szolgálatban lévő rendőri egységgel megosztották. A Békési Rendőrkapitányság rendőrei jó személyismeretüknek köszönhetően tudták, hogy kiről lehet szó. A 23 éves békési férfit szeptember 12-én délelőtt előállították. Amikor már ott voltak nála, csörgött a telefonja, egy autószervizből hívták vissza. Ezek szerint gyorsan meg akarta javíttatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene, és a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette őt - írja a police.hu.