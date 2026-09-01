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gyorshajtás

Majdnem kétszázzal repesztett a BMW-s az M6-oson, drága mulatság lett belőle

51 perce
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A 37 éves sofőr alaposan túllépte a sebességhatárt: 196 km/órával száguldott az M6-oson. A rendőrök nem hagyták szó nélkül a mutatványt, komoly bírság lett a vége.
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gyorshajtásrendőrségBMW

Nem éppen 130-as tempóval közlekedett az a BMW-s, akit a Tolna vármegyei rendőrök az M6-os autópályán mértek be a napokban. A sofőr 196 km/órával hajtott, jócskán túllépve a megengedett sebességet – adta hírül a Bama.hu

BMW
Úgy repesztett a BMW-s az M6-oson, mintha versenypályán lenne – 140 ezres bírság lett belőle
Fotó: Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Drága fotó készült

A 37 éves férfit a rendőrök megállították, ő pedig a helyszínen elismerte, hogy túllépte a sebességhatárt. A gyorshajtás azonban ezúttal nem maradt következmények nélkül: 

140 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá.

A fotó így aligha kerül majd a családi albumba.

Nem érdemes ennyire sietni

A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik vezető oka. 

A túl nagy sebesség nemcsak magát a sofőrt, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is veszélybe sodorhatja.

A hatóság ezért egész évben rendszeresen ellenőrzik a járművek sebességét. A cél, hogy kevesebb legyen a szabálytalankodó, és ezáltal a személyi sérüléssel, illetve halállal járó balesetek száma is csökkenjen.

 

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