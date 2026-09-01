Majdnem kétszázzal repesztett a BMW-s az M6-oson, drága mulatság lett belőle

Nem éppen 130-as tempóval közlekedett az a BMW-s, akit a Tolna vármegyei rendőrök az M6-os autópályán mértek be a napokban. A sofőr 196 km/órával hajtott, jócskán túllépve a megengedett sebességet – adta hírül a Bama.hu.

Úgy repesztett a BMW-s az M6-oson, mintha versenypályán lenne – 140 ezres bírság lett belőle

Fotó: Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Drága fotó készült

A 37 éves férfit a rendőrök megállították, ő pedig a helyszínen elismerte, hogy túllépte a sebességhatárt. A gyorshajtás azonban ezúttal nem maradt következmények nélkül:

140 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá.

A fotó így aligha kerül majd a családi albumba.

Nem érdemes ennyire sietni

A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik vezető oka.

A túl nagy sebesség nemcsak magát a sofőrt, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is veszélybe sodorhatja.

A hatóság ezért egész évben rendszeresen ellenőrzik a járművek sebességét. A cél, hogy kevesebb legyen a szabálytalankodó, és ezáltal a személyi sérüléssel, illetve halállal járó balesetek száma is csökkenjen.