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Bokszerrel ütötte a polgárőrt, aztán a patakba vetette magát egy agresszív férfi Domonyban – videón a brutális támadás

32 perce
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Nem jutott messzire az a 31 éves férfi, aki rárontott egy szolgálatban lévő polgárőrre a Pest vármegyei községben. A támadó egy bokszerrel ütötte fejen az áldozatot, majd a közeli patakba ugorva próbált elmenekülni a helyszínről.
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boxertámadáspolgárőrDomony

Gyalogosokat inzultált és agresszívan viselkedett az utcán egy férfi szeptember 15-én este Domonyban. Egy helyi polgárőr odalépett hozzá, hogy csillapítsa a kedélyeket, ám a 31 éves N. Ferenc felháborodott a megszólításon. A agresszor azonnal támadólag lépett fel, és egy bokszerrel fejen ütötte a Polgárőrség feliratú pólót viselő férfit. Az áldozat igyekezett távol tartani magától az őrjöngő támadót, de a férfi nem állt le: folyamatosan ütni és rúgni próbálta a polgárőrt – számolt be az esetről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Bokszerrel támadt a szolgálatban lévő polgárőrre egy férfi Domonyban
Bokszerrel támadt a szolgálatban lévő polgárőrre egy férfi Domonyban (Fotó: Rendőrség)

Patakba ugorva próbált meglépni a bokszeres támadó

A brutalitásnak csak az vetett véget, hogy további polgárőrök érkeztek a helyszínre. A támadó ekkor pánikba esett és elrohant, menekülés közben eldobta a bokszert, végül

egy közeli patakba ugorva próbált meglépni üldözői elől.

A könnyebben megsérült polgárőr időközben értesítette a rendőrséget, akik rövid időn belül elfogták az elkövetőt.

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt hallgatták ki N. Ferencet, majd

őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A hatóságok leszögezték: minden létező eszközzel fellépnek az olyan cselekményekkel szemben, amelyek a közfeladatot ellátó személyek testi épségét vagy munkájuk biztonságos ellátását veszélyeztetik. Az ilyen erőszakos bűncselekmények egyetlen esetben sem maradnak következmények nélkül – hangsúlyozták.

Az esetről készült videófelvétel megtekinthető a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.

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