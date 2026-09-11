Bombát találtak Tiszabőn, tűzszerészek érkeztek a helyszínre

Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak pénteken munkavégzés közben Tiszabőn a Gorkij úton – közölte a mintegy kétezer-kétszáz lakosú település polgármestere a Facebook-oldalán.

Bombát találtak munkavégzés közben Tiszabőn

Fotó: Facebook

Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg.

A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök érkeznek, akik megteszik a szükséges intézkedéseket

– tájékoztatott.

„Kérem a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a lezárt területet, és minden esetben tartsák be a hatóságok utasításait!” – kérte a település vezetője a posztjában.