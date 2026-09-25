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Bombariadó

Bombariadót okozott egy részeg telefonáló Tolna vármegyében – súlyos büntetést kaphat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Azonosította a rendőrség azt a 42 éves férfit, aki robbanószerkezetről tett bejelentést a Komlóról Dombóvárra tartó vonaton. A bombariadó miatt szeptember 20-án kiürítették a dombóvári vasútállomást, a vasúti közlekedés pedig csaknem egy órára leállt.
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BombariadóTolna vármegyerészeg férfi

Szeptember 20-án este bombariadó volt a dombóvári vasútállomáson, miután egy telefonáló azt állította, hogy bomba van a Komlóról Dombóvárra tartó vonaton. A MÁV munkatársai 19 óra 44 perckor értesítették a rendőrséget, ezt követően kiürítették a dombóvári vasútállomást, a beérkező szerelvényeket pedig biztonságos távolságban megállították – számolt be róla a Teol.hu.

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A dombóvári bombariadó miatt csaknem egy órára leállt a vasúti közlekedés
Fotó: MW / Illusztráció

A rendőrség tájékoztatása szerint mintegy 250 ember biztonságáról kellett gondoskodni, ennyien tartózkodtak összesen a váróteremben és az érintett szerelvényen. Az esetben senki nem sérült meg.

Nem találtak robbanószerkezetet a vonaton

A szerelvényt a Dombóvári Rendőrkapitányság speciális bombakutatói képzettséggel rendelkező munkatársa vizsgálta át. Robbanószerkezetet nem találtak, a vasúti közlekedés egy órán belül helyreállt.

A rendőrség rövid időn belül azonosította a telefonálót. A 42 éves sásdi férfi a kihallgatásán beismerte, hogy ő hívta fel a MÁV ügyfélszolgálatát. Vallomása szerint ittas volt, nem gondolta komolyan a fenyegetést, és arra sem számított, hogy telefonhívása miatt leállhat a vasúti közlekedés.

A rendőrség eredetileg közveszéllyel fenyegetés miatt indított nyomozást, a férfit végül közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A Büntető Törvénykönyv 323. paragrafusának (5) bekezdése alapján a bűncselekmény alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Különösen nagy vagy azt meghaladó kár esetén a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet. 

A rendőrség ugyanakkor nem közölt információt arról, hogy az ügyben ilyen mértékű kárt állapítottak volna meg.

A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a bombafenyegetéseket minden esetben komolyan kell venni, a valótlan bejelentések pedig büntetőeljárást vonhatnak maguk után.

 

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