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Budakeszi

Életmentő felszereléseket loptak el a budakeszi önkéntes tűzoltóktól

17 perce
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A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület utcán parkoló tűzoltóautóját ismeretlenek nyitották fel, miközben a jármű riasztásra készen állt. Az egyesület tájékoztatása szerint közel 700 ezer forint értékű felszerelést loptak el belőle.
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Budakeszitűzoltóautólopás

A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a hét folyamán ismeretlenek felnyitották az utcán parkoló tűzoltóautójukat, és több felszerelést elloptak belőle. 

Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, önkéntes tűzoltók, tűzoltóautó, tűzoltó felszerelés, lopás, láncfűrész, tűzoltószertár, feljelentés Budakeszi önkéntes tűzoltói feljelentést tettek az eltűnt felszerelések miatt Fotó: Getty Images / Illusztráció
Budakeszi önkéntes tűzoltói feljelentést tettek az eltűnt felszerelések miatt
Fotó: Getty Images / Illusztráció

A tűzoltóautóból két tűzoltólámpát, két láncfűrészt, egy tűzoltó mászóövet, egy tűzoltókesztyűt és egy kisgéphez használható akkumulátort vittek el. Az egyesület közlése szerint ezek között olyan eszközök is vannak, amelyeket életmentés során használhatnak.

Az önkéntes tűzoltók azért tartották az utcán a járművet, mert az egyesület újjáindulása óta nem sikerült megfelelő elhelyezést biztosítani az autóknak. A szóban forgó tűzoltóautó az egyik tag háza előtt parkolt, hogy riasztás esetén az önkéntesek azonnal el tudjanak indulni.

Budakeszi önkéntes tűzoltói feljelentést tettek

Az egyesület az eset miatt megtette a hivatalos feljelentést. Közlésük szerint az eltűnt felszereléseket mielőbb pótolniuk kell ahhoz, hogy a tűzoltóautó ismét megfelelően bevethető legyen.

A történtek miatt a következő időszakban a korábban tervezett fejlesztések helyett elsősorban a hiányzó eszközök beszerzésére kell összpontosítaniuk. Az egyesület ezért a közösség segítségét is kérte, és arra kérte támogatóit, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a felszerelések pótlásához.

A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület abban bízik, hogy a tervezés alatt álló mentőállomás és tűzoltószertár mielőbb megvalósulhat, ami megfelelőbb elhelyezést biztosíthatna a járművek számára.

 

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