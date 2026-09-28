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budaörs

Halálos baleset történhetett Budapest közelében – képek a helyszínről

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Súlyos közlekedési baleset történt Budaörs közelében. A helyszínről érkezett képek alapján vélhetően egy kamion ütközött össze egy motorral.
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A budaörsi baleset helyszínén az összetört motor az árok közelében látható, a háttérben pedig egy kamion áll az úttesten, jelentősen akadályozva a forgalmat.

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Baleset történt Budaörs közelében információink szerint egy ember meghalt Fotó: Olvasói fotó

Baleset történt Budaörs közelében – helyszíni képek

Információink szerint a balesetben egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították, a mentőben azonban életét vesztette. A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem érkezett részletes tájékoztatás.

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Fotó: Olvasói fotó

Szörnyű halálos baleset történt: kamionnal ütközött, majd kigyulladt egy autó

Halálos karambol történt hétfőn a romániai DN 3-as főúton, Murfatlar és Cobadin között, amikor egy személyautó és egy kamion ütközött össze. Az baleset után a személygépkocsi kigyulladt, a benne ülő sofőr pedig bennégett az autóban.

baleset, kamion vs motoros
Fotó: Olvasói fotó

 

 

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