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baleset

Nagy a baj Budaörsön: tűzoltók és mentők is a helyszínre siettek

1 órája
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Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Budaörsön, a Kamaraerdei út és a Temető utca kereszteződésénél. A balesethez tűzoltókat és mentőket is riasztottak, a járművek jelenleg akadályozzák a forgalmat.
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balesetBudaörstűzoltókmentő

Összeütközött egy személykocsi és egy motorkerékpár Budaörsön, a Kamaraerdei úton. 

Baleset Budaörsön: motoros és személyautó ütközött a Kamaraerdei úton
Baleset Budaörsön: motoros és személyautó ütközött a Kamaraerdei úton Fotó: Mediaworks

Baleset Budaörsön: motoros és személyautó ütközött a Kamaraerdei úton

A kocsiban csak a sofőr utazott és a motoron is csak annak vezetője ült. A Temető utcai kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a helyszínre mentőt is riasztottak. A járművek akadályozzák a forgalmat - írja a katasztrófavédelem
 

 

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