Nagy a baj Budaörsön: tűzoltók és mentők is a helyszínre siettek

Összeütközött egy személykocsi és egy motorkerékpár Budaörsön, a Kamaraerdei úton.

Baleset Budaörsön: motoros és személyautó ütközött a Kamaraerdei úton Fotó: Mediaworks

Baleset Budaörsön: motoros és személyautó ütközött a Kamaraerdei úton

A kocsiban csak a sofőr utazott és a motoron is csak annak vezetője ült. A Temető utcai kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a helyszínre mentőt is riasztottak. A járművek akadályozzák a forgalmat - írja a katasztrófavédelem.

