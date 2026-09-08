Most kaptuk: mentők és tűzoltók lepték el az Etele utat, megbénult a forgalom

Forgalmi akadály van Budapest XI. kerületében, több egység is a helyszínen dolgozik.
Parkoló gépkocsinak csapódott és felborult egy személyautó Budapest XI. kerületében, az Etele úton, a Vahot utca közelében.
Baleset történt Budapest XI. kerületében, nagy erőkkel mentenek
A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van
- írja a katasztrófavédelem.
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