Most kaptuk: mentők és tűzoltók lepték el az Etele utat, megbénult a forgalom

Parkoló gépkocsinak csapódott és felborult egy személyautó Budapest XI. kerületében, az Etele úton, a Vahot utca közelében.

Baleset történt Budapest XI. kerületében, nagy erőkkel mentenek Fotó: Mediaworks

Baleset történt Budapest XI. kerületében, nagy erőkkel mentenek

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van

- írja a katasztrófavédelem.