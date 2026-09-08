Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ismét összeült az Országgyűlés – kövesse élőben az Origón

baleset

Most kaptuk: mentők és tűzoltók lepték el az Etele utat, megbénult a forgalom

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Forgalmi akadály van Budapest XI. kerületében, több egység is a helyszínen dolgozik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetBudapesttűzoltók

Parkoló gépkocsinak csapódott és felborult egy személyautó Budapest XI. kerületében, az Etele úton, a Vahot utca közelében. 

Baleset történt Budapest XI. kerületében, nagy erőkkel mentenek
Baleset történt Budapest XI. kerületében, nagy erőkkel mentenek  Fotó: Mediaworks

Baleset történt Budapest XI. kerületében, nagy erőkkel mentenek 

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. 

Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van 

- írja a katasztrófavédelem

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!