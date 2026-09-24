25 emberrel a fedélzetén karambolozott egy troli a belvárosban, mentők és tűzoltók a helyszínen

Trolibusz ütközött össze egy személyautóval Budapest VI. kerületében, a Nagymező utca és a Dessewffy utca kereszteződésében. A trolin 25-en utaztak. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kivonultak.
Trolibusz és személyautó karambolozott Budapest VI. kerületében, a Nagymező utca és a Dessewffy utca kereszteződésében.
Trolibusz és autó karambolozott Budapest VI. kerületében
A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik.
A helyszínre mentő is érkezett. A buszon huszonöt fő utazott
- írj a katasztrófavédelem.
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