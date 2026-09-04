Razzia a budapesti villamosokon, veszélyes bűnözőt kaptak el a rendőrök az Etele téri megállóban

Augusztusban az 1-es, az 1A, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megállóhelyein tartottak ellenőrzést a rendőrök, ahol több bűnözőt is elfogtak.

Több bűnözőt is elfogtak a rendőrök - Illusztráció

Fotó: BKK

Az akciók során 241 személyt igazoltattak.

Az Etele téri villamosmegállóban két embert fogtak el, egy embert felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés, egy másikat egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték.

A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton.

Megtaláltak egy eltűntként keresett embert is, három emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek, két férfi pedig helyszíni bírságot kapott közterületi alkoholfogyasztás miatt – írják a police.hu oldalon.

Fotó: BKK

Az utasok biztonságán felül a jogosulatlan buszsávhasználatot is szankcionálták

Ennek nyomán 20 autóssal szemben szabtak ki helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt. Továbbá a BKK-val együttműködve szúrópróba-szerűen ellenőrizték a taxisokat:

18 taxisból 7-nél tártak fel szabálytalanságokat.

A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli a fővárosi közösségi közlekedést igénybe vevők biztonságát, ezért a későbbiekben is várhatók hasonló ellenőrzések – olvasható a közleményben.

Elképesztően sok bűnözőt fogtak el Budapesten a rendőrök

Ittas járművezetőket, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit is elfogták a rendőrök az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében.