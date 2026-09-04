Razzia a budapesti villamosokon, veszélyes bűnözőt kaptak el a rendőrök az Etele téri megállóban

Augusztusban az 1-es, az 1A, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megállóhelyein tartottak ellenőrzést a rendőrök, ahol több bűnözőt is elfogtak.
Az akciók során 241 személyt igazoltattak.
Az Etele téri villamosmegállóban két embert fogtak el, egy embert felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés, egy másikat egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték.
A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton.
Megtaláltak egy eltűntként keresett embert is, három emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek, két férfi pedig helyszíni bírságot kapott közterületi alkoholfogyasztás miatt – írják a police.hu oldalon.
Az utasok biztonságán felül a jogosulatlan buszsávhasználatot is szankcionálták
Ennek nyomán 20 autóssal szemben szabtak ki helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt. Továbbá a BKK-val együttműködve szúrópróba-szerűen ellenőrizték a taxisokat:
18 taxisból 7-nél tártak fel szabálytalanságokat.
A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli a fővárosi közösségi közlekedést igénybe vevők biztonságát, ezért a későbbiekben is várhatók hasonló ellenőrzések – olvasható a közleményben.
Elképesztően sok bűnözőt fogtak el Budapesten a rendőrök
Ittas járművezetőket, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit is elfogták a rendőrök az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében.