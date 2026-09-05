Turistabusz-baleset Magyarországon: nagy erővel csapódott egy kamion az 53 embert szállító buszba

Turistabusz-baleset Zalalövőnél: hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében.

Turistabusz-baleset Zalalövőnél: kamion csapódott az 53 embert szállító lengyel buszba Fotó: Mediaworks

Turistabusz-baleset Zalalövőnél: kamion csapódott az 53 embert szállító lengyel buszba

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton, Keménfa térségében ütközött össze hajnali egy óra körül.

A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is.

A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak.

Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI megkeresésére elmondta:

A Rédics irányából Körmend felé tartó, zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy, az úttesten kóborló juhot, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak.

A szóvivő hozzátette, hogy a teherautó vezetője és a busz öt utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.

Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere (független) az MTI érdeklődésére azt mondta, a hajnali órákban kinyitották a helyi általános iskola tornatermét, és az ide szállított utasoknak ellátást is biztosítottak.

Délelőtt a velük utazó két lengyel pap szentmisét tartott az utasoknak, akikért várhatóan a kora délutáni órákban érkezik meg Lengyelországból az értük küldött mentesítő járat.