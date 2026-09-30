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hulladék

Hatalmas mennyiségű hulladékot raktak le Cegléd közepén - videó

1 órája
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Ruhaneműt és egyéb hulladékokat találtak a ceglédi Tesco áruház mögött egy ügyészi megtekintés során. A Pest Vármegyei Főügyészség feljelentést tett az ügyben.
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hulladékfeljelentésügyészség

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi feladatai körében Cegléden, zöldterületen jogellenesen elhelyezett lakossági hulladék eltávolítása iránt intézkedett - olvasható szerdai közleményükben. Az ügyészség hozzátette, hogy feljelentést is tettek az ügyben.

Engedély nélkül raktak le hulladékot ismeretlen elkövetők Cegléd közepén
Engedély nélkül raktak le hulladékot ismeretlen elkövetők Cegléd közepén. Fotó: Magyarország Ügyészége 

Engedély nélkül raktak le hulladékot ismeretlen elkövetők Cegléd közepén

Közleményében az ügyészség hangsúlyozta, hogy kiemelten ellenőrzik a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető tevékenységeket, így figyelemmel kísérik a hulladékok helyes kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását is.

A Pest Vármegyei Főügyészség információi szerint Cegléd közepén ismeretlen elkövetők vegyes összetételű hulladékot raktak le nagy mennyiségben. A Tesco áruház melletti, bokros, erdős területen az ügyészi megtekintés során ruhaneműt és egyéb hulladékot találtak.

A főügyészség az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság eljárását kezdeményezte a hulladék mielőbbi eltávolítása érdekében, valamint feljelentést tettek.

Szeméthegy maradt a fesztivál után

Mint azt korábban megírtuk, több mint 100 ezer ember vett részt az idei Reading fesztiválon, de a hatalmas buli után szeméthegyek maradtak hátra. Drónfelvétel örökítette meg, amint sátrak, matracok, hálózsákok, ételcsomagolások és alkoholos dobozok hevertek mindenfelé a berkshire-i helyszínen.

 

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