Hatalmas mennyiségű hulladékot raktak le Cegléd közepén - videó

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi feladatai körében Cegléden, zöldterületen jogellenesen elhelyezett lakossági hulladék eltávolítása iránt intézkedett - olvasható szerdai közleményükben. Az ügyészség hozzátette, hogy feljelentést is tettek az ügyben.

Engedély nélkül raktak le hulladékot ismeretlen elkövetők Cegléd közepén. Fotó: Magyarország Ügyészége

Engedély nélkül raktak le hulladékot ismeretlen elkövetők Cegléd közepén

Közleményében az ügyészség hangsúlyozta, hogy kiemelten ellenőrzik a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető tevékenységeket, így figyelemmel kísérik a hulladékok helyes kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását is.

A Pest Vármegyei Főügyészség információi szerint Cegléd közepén ismeretlen elkövetők vegyes összetételű hulladékot raktak le nagy mennyiségben. A Tesco áruház melletti, bokros, erdős területen az ügyészi megtekintés során ruhaneműt és egyéb hulladékot találtak.

A főügyészség az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság eljárását kezdeményezte a hulladék mielőbbi eltávolítása érdekében, valamint feljelentést tettek.

Szeméthegy maradt a fesztivál után

Mint azt korábban megírtuk, több mint 100 ezer ember vett részt az idei Reading fesztiválon, de a hatalmas buli után szeméthegyek maradtak hátra. Drónfelvétel örökítette meg, amint sátrak, matracok, hálózsákok, ételcsomagolások és alkoholos dobozok hevertek mindenfelé a berkshire-i helyszínen.