Hét év után megszólalt a csányi mászókabaleset áldozatának édesapja

Radics Mercédeszt hét évvel ezelőtt ölelhették meg reggel utoljára a szülei. A nagycsoportos kislányt azzal a tudattal vitték be az óvodába, hogy ott biztonságban van, míg ők dolgoznak. Órákkal később értesültek róla, hogy a gyermekük a csányi mászókabaleset áldozatává vált.

A csányi mászókabaleset áldozata 6 évet élt Fotó: Bors

Így történt a csányi mászókabaleset

2019. szeptember 27-én a gyerekek megkérdezték az óvónőt, felmehetnek-e a köteles játékra, és meg is kapták az engedélyt. A kis Mercikével együtt három gyermek élt a lehetőséggel. Pillanatokkal később az eszköz kidőlt, a gerendája pedig a kislány fejére esett. Mercédesz a helyszínen meghalt, társai könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tragédiához hozzátartozik, hogy egy hemangióma miatt a kislányt sem engedhették volna a játékra, erről pedig az óvodának tudomása is volt.

A településen nagyon gyorsan kialakult a lincshangulat, a tettlegességtől pedig történetesen Béla, a gyászoló apa mentette meg Medve István polgármestert.

– Nem szeretnénk Csányból Olaszliszkát csinálni. Bízom benne, hogy a hatóságok teszik a dolgukat, és kiderítik, ki a felelős a lányom haláláért -mondta akkor munkatársunknak Radics Béla, aki a tragédia óta eltelt 7 évben szinte naponta látogatta Mercike sírját. Azt is többször elképzelte, milyen lány lenne ma a gyermeke.

– Biztos, hogy szívesen foglalkozna a kisebb testvéreivel, hiszen mindig is vezéregyéniség volt – gondolkodott hangosan Béla, aki természetesen ma is a temetőben emlékezett az ártatlan gyermekére a családdal.

Béla és felesége naponta látogatja a kislányuk sírját Fotó: Olvasói

A nyomozás során megállapították, hogy a mászóka földbe ásott lábazata elkorhadt, így nem tudta megtartani a szerkezetet. A vád szerint a problémáról mind a településvezető, mind az akkori óvodavezető tudott, de nem gondoskodtak a játék lezárásáról vagy inkább eltávolításáról.

A Hatvani Járásbíróság mindkét érintettet bűnösnek találta foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétségében. Mindkettejükre 1,5 év – fogházban letöltendő – szabadságvesztést róttak ki, ám ennek végrehajtását 2,5 évre próbaidőre felfüggesztették.

A polgármesternek 1 200 000 forint, míg az óvodapedagógusnak 750 000 forint pénzbírságot kell megfizetnie. A volt óvodavezetőt, Ágnest ráadásul 2 esztendőre eltiltották az intézményvezetői pozíció betöltésétől és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásától.