Min veszhetett össze Csókos Nyakú a támadójával? Újabb részletek a hajnali Akácfa utcai késelésről

Az Akácfa és a Dob utca környékén teljes a döbbenet. A sokak által csak Csókos Nyakúként ismert hajléktalant soha többé nem látják a PET-palakos zsákjával, amint a visszaváltó automatához igyekszik, hogy némi élelmet vásároljon magának. A korábbi bokszolót ma kora hajnalban egy késsel leszúrták.

Csókos Nyakút kegyetlenül megölték Fotó: Origo

Csókos Nyakúért hosszasan küzdöttek

Az egykori sportolón a kiérkező mentősök megpróbáltak segíteni, de az életét már nem lehetett megmenteni. A testét letakarták egy fekete zsákkal, mielőtt elszállították volna. A rendőrök reggelig helyszíneltek.

Ez nem lehet igaz! Szegény srác jobb életet érdemelt volna, csak lecsúszott. Úgy tudjuk, családja sem volt, igazából csak a hajléktalanokkal barátkozott. Nem volt szokása kéregetni, de az üdítős dobozokat szívesen elfogadta az utcán

– mondta a férfi egyik ismerőse.

A rendőrök hosszasan helyszíneltek Fotó: Origo

Egyesek tudni vélik, hogy a száj alakú tetoválása miatt

Csókos Nyakúnak becézett férfi megtámadásának köze lehetett a dizájner drogokhoz, ugyanis a férfi rendszeresen fogyasztott olcsó kábítószert.

- Ő maga nem kötekedett senkivel, de ha más beleállt, megvédte magát. Sportolói múlt nélkül nem volt ajánlatos megtámadni, mert komoly ütőerővel bírt. Két hete az egyik közeli parkban is konfliktusba keveredett, de akkor végül nem volt szükség verekedésre – tudatta az Origóval egy a közelben élő hajléktalan.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A brutális bűncselekmény mindössze néhány méterre a közterületi kameráktól történt.