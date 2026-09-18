Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Kiderült, ekkor temetik el Deák Bill Gyulát, különleges kéréssel fordultak a rajongókhoz

Rendkívüli

Gázolt a villamos a Széna téren, pótlóbuszok járnak a 4-es és 6-os helyett

gyilkos

Min veszhetett össze Csókos Nyakú a támadójával? Újabb részletek a hajnali Akácfa utcai késelésről

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Brutális kegyetlenséggel végzett gyilkosa a korábbi bokszolóval Budapesten péntek hajnalban. A hajléktalanként élő egykori sportolónak esélye sem volt a támadó pengéjével szemben. A késelés után a mentők nem tudták megmenteni a Csókos Nyakúnak becézett férfit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkoshelyszínekésrendőrségi akció

Az Akácfa és a Dob utca környékén teljes a döbbenet. A sokak által csak Csókos Nyakúként ismert hajléktalant soha többé nem látják a PET-palakos zsákjával, amint a visszaváltó automatához igyekszik, hogy némi élelmet vásároljon magának. A korábbi bokszolót ma kora hajnalban egy késsel leszúrták.

Takart
Csókos Nyakút kegyetlenül megölték  Fotó: Origo

Csókos Nyakúért hosszasan küzdöttek

Az egykori sportolón a kiérkező mentősök megpróbáltak segíteni, de az életét már nem lehetett megmenteni. A testét letakarták egy fekete zsákkal, mielőtt elszállították volna. A rendőrök reggelig helyszíneltek.

Ez nem lehet igaz! Szegény srác jobb életet érdemelt volna, csak lecsúszott. Úgy tudjuk, családja sem volt, igazából csak a hajléktalanokkal barátkozott. Nem volt szokása kéregetni, de az üdítős dobozokat szívesen elfogadta az utcán

 – mondta a férfi egyik ismerőse.

A rendőrök hosszasan helyszíneltek  Fotó: Origo

Egyesek tudni vélik, hogy a száj alakú tetoválása miatt 

Csókos Nyakúnak becézett férfi megtámadásának köze lehetett a dizájner drogokhoz, ugyanis a férfi rendszeresen fogyasztott olcsó kábítószert.

- Ő maga nem kötekedett senkivel, de ha más beleállt, megvédte magát. Sportolói múlt nélkül nem volt ajánlatos megtámadni, mert komoly ütőerővel bírt. Két hete az egyik közeli parkban is konfliktusba keveredett, de akkor végül nem volt szükség verekedésre – tudatta az Origóval egy a közelben élő hajléktalan.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A brutális bűncselekmény mindössze néhány méterre a közterületi kameráktól történt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!