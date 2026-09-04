Azt hitték, lőnek Pesterzsébeten: csúzlival lövöldöző férfit állítottak elő

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága a szeptember 2-án reggel a pesterzsébeti Téglagyár téren történt incidens miatt. A környéken ekkor többen lövésekre emlékeztető hangokat hallottak, később azonban kiderült, valójában egy férfi lőtt csúzlival több alkalommal csapágygolyót egy üzlet felé. A becsapódások megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját és ablakát is.

Csúzlival lövöldöző férfit állítottak elő Pesterzsébeten / Fotó: Illusztráció: Pixabay

Csúzlival lövöldöző férfit állítottak elő Pesterzsébeten

A rendőrök a helyszíni szemle során csapágygolyókat foglaltak le, tanúkat hallgattak ki, valamint beszerezték a térfigyelő kamerák felvételeit is: az egyik videón látható, amint egy férfi csúzlival az üzlet irányába lő.

A nyomozók ezután azonosították a feltételezett elkövetőt, az 51 éves F. Lászlót, akinek a lakcímén kutatást tartottak, ahol egy csúzlit, ahhoz tartozó gumiszalagokat, valamint több csapágygolyót találtak és foglaltak le.

F. Lászlót a XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a férfi azonban nem tett vallomást és a bűncselekményt sem ismerte el. A nyomozók kezdeményezték F. László letartóztatását.