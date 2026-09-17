Deák téri késelés: megszólalt a gyászoló anya

Az ügyészség szerint 2023. február 19-én éjszaka az Erzsébet téren találkozott K. Zsolt a társaságával, valamint a sértettel, Kozák Martinnal és a kíséretéhez tartozó másodrendű vádlottal, Ramszesszel. A két társaság kezdetben kedélyesen elbeszélgetett, de aztán Ramszesz átölelte Zsolt korábbi barátnőjét, amiért a harmadrendű vádlott lökdösni kezdte majd felpofozta Ramszeszt. Ez volt a Deák téri késelés közvetlen előzménye.

A Deák téri késelés tárgyalása Fotó: Origo

Bár a másodrendű vádlott próbált gátat szabni a csetepaténak, a két férfi dulakodása nem csendesedett le. Ekkor Martin is közbelépett, és ellökte az útjában álló másodrendű terheltet. Ahogy a sértett és az elsőrendű vádlott a dulakodás közepette eltávolodott a többiektől, az elsőrendű terhelt előrántott egy pillangókést, halántékon szúrta a férfit, majd a földre rogytak. Amikor az elsőrendű vádlott fel akart kelni a földről, hogy elmeneküljön, a másod- és a harmadrendű vádlott visszalökte és többször megütötte őt, de a támadónak végül sikerült elmenekülnie. A sértett a bántalmazás következtében a kórházban életét vesztette, az ügyészség pedig az elsőrendű vádlott ellen emberölés bűntette, míg a másod- és harmadrendű terheltek ellen társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat.

A bizonyítási eljárás már javában tartott a Fővárosi Törvényszéken, amikor az eljáró bíró, Papp Eszter lemondott hivataláról, emiatt az ügyben bírót kellett cserélni. Az ügy tárgyalását technikai okokból a Markó utcai épületből áthelyezték a Fő utcába, az ügyet Hancz Melinda vette át.

Új bíró tárgyalja az ügyet Fotó: Origo

Szeptember 17-én a törvényszéken meghallgattak egy tanút, aki a saját bevallása szerint Zsoltot ismerte a baráti társaságából, de nem álltak egymáshoz közel. A támadás előtt találkoztak is, de amire a konfliktus kialakult, már hazament.

— Arra határozottan emlékszem, hogy Zsolt megmutatta a pillangókését – mondta a fiatal férfi.

Kitti, a gyászoló édesanya az Origónak a tárgyalás után elmondta: az élete a fia halála óta egyre nehezebb.

Kitti örökké gyászolni fogja fiát Fotó: Origo

— Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék a fiamra. Képtelen vagyok feldolgozni a halálát. Még akkor is, ha van még gyermekem, akiről gondoskodnom kell. Martin a testvéreinek is hiányzik – fejezte be Kitti.